《經濟通通訊社１０日專訊》新一期居屋周四（１２日）截止申請，反應熱烈，加上今年度
有多個新居屋將落成。消息指，近期多間大型銀行上調一手居屋按揭佣金到０﹒３％至０﹒３５
％不等，變相增加回贈優惠吸客。
消息指，中銀（０２３８８）將新居屋按揭佣金劃一上調至０﹒３５％。？豐則按貸款額大
小，逾２００萬元貸款佣金為０﹒３５％，現金獎介乎１８００元至３５００元；少於２００萬
元貸款，佣金則約０﹒３％。至於恆生（０００１１），傳中介佣金也加碼至０﹒３％，均要求
須於今年內成交提款。（ｈｌ）
10/06/2019 09:02
【本港樓市】消息指多間大型銀行上調佣金，吸一手居屋按揭
《經濟通通訊社１０日專訊》新一期居屋周四（１２日）截止申請，反應熱烈，加上今年度
有多個新居屋將落成。消息指，近期多間大型銀行上調一手居屋按揭佣金到０﹒３％至０﹒３５
％不等，變相增加回贈優惠吸客。
消息指，中銀（０２３８８）將新居屋按揭佣金劃一上調至０﹒３５％。？豐則按貸款額大
小，逾２００萬元貸款佣金為０﹒３５％，現金獎介乎１８００元至３５００元；少於２００萬
元貸款，佣金則約０﹒３％。至於恆生（０００１１），傳中介佣金也加碼至０﹒３％，均要求
須於今年內成交提款。（ｈｌ）
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