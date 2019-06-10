【本港樓市】消息指多間大型銀行上調佣金，吸一手居屋按揭

《經濟通通訊社１０日專訊》新一期居屋周四（１２日）截止申請，反應熱烈，加上今年度

有多個新居屋將落成。消息指，近期多間大型銀行上調一手居屋按揭佣金到０﹒３％至０﹒３５

％不等，變相增加回贈優惠吸客。

消息指，中銀（０２３８８）將新居屋按揭佣金劃一上調至０﹒３５％。？豐則按貸款額大

小，逾２００萬元貸款佣金為０﹒３５％，現金獎介乎１８００元至３５００元；少於２００萬

元貸款，佣金則約０﹒３％。至於恆生（０００１１），傳中介佣金也加碼至０﹒３％，均要求

須於今年內成交提款。（ｈｌ）

