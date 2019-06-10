《保障全方位－左偉豪》保險公司推戒煙計劃創雙贏

《保障全方位》隨著普羅大眾的健康管理意識不斷提高，近年越來越多人開始關注吸煙所帶

來的禍害，吸煙人士除了患肺癌的機會率比非吸煙者高十倍，也有機會引致心血管、呼吸系統及

生殖系統等疾病，長期接觸二手煙的人患上與吸煙有關疾病的風險，甚至比吸煙者還要高。

為了自己及家人的健康著想，相信很多煙民都曾有戒煙的念頭，可是要徹底戒除煙癮並非一

蹴即成。在戒煙的漫長作戰過程中，除了要有堅定的意志，背後也要有一定的推動力或誘因，並

輔以全面的支援計劃，方可增加成功率。



＊「煙民」保費較高＊



相信很多人都知道，保險公司會按受保人的年齡、病歷及身體狀況等等作為釐訂保障計劃的

保費標準，而吸煙習慣就是其中一個重要的考慮因素。由於吸煙人士有更大的健康風險，保費一

般也會較非吸煙人士為高。根據ＡＸＡ安盛數據顯示，在３５至５０歲的客戶群中就有約８％為

煙民。



＊以保費回贈助戒除煙癮＊



有見及此，最近有保險公司就某些醫療或危疾保障計劃推出了一項戒煙獎勵活動，成功戒煙

的參與者可獲保費回贈，協助吸煙人士戒除煙癮及重建健康生活。有意參與該項戒煙計劃的客戶

先簽署一份「戒煙約章」，承諾於第二個保單續期日前成功戒煙。客戶只需於指定時期內前往指

定化驗所進行免費尼古丁測試，證明已戒煙並符合其他指定要求，就有機會獲得首兩年吸煙與非

吸煙人士之保費的差額作為獎賞，隨後保費會調低至「非煙民級別」。



＊輔以中醫療法支援戒煙＊



戒煙是一項知易行難的行動，極需要家人、朋友以及專業團體的扶持與鼓勵。因此，該項活

動更會提供全面的支援服務，包括定期向參與計劃的客戶發放電子通訊分享戒煙小貼士，亦會與

中醫合作，向客戶發放戒煙資訊，例如針灸戒煙、中醫戒煙食療等，從不同途徑協助客戶戒煙。

其實，參與戒煙計劃不是只為客戶節省保費開支，更重要的是為了自己和家人的長遠健康作打算

，遠離尼古丁，減低患上相關疾病的機會。此外，客戶的身體越健康，於保險公司而言也可減少

相關的索償，可說是締造雙贏局面。註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。

《ＡＸＡ安盛首席壽險產品總監 左偉豪》

