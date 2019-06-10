內地出口數據佳，港股全日漲６１３點收２７５７８破十天廿天線

《經濟通通訊社１０日專訊》港股上周五（７日）因端午節假期休市，美國已無限期暫停對

墨西哥徵稅，同時有傳美國將推遲實施華為的禁令，加上中國海關總署公布，以美元計５月出口

意外增長１﹒１％，遠好過市場預期的下跌３﹒８％，港股今日高開２４１點報２７２０６，重

上二萬七關口，及後升勢愈來愈強，突破十天線（２７１０２點）及廿天線（２７４９７點），

尾市最多升６４１點，高見２７６０６，最終收報２７５７８，升６１３點或２﹒２７％，是兩

個月以來最大單日百分比升幅，重上２７５００關口。國企指數報１０５２６，升１﹒８６％或

１９２點。主板成交９１９﹒４８億元增加逾３７％。

上證綜合指數報２８５２，升２４點或０﹒８６％，深證成分指數報８７１１，升１２６點

或１﹒４８％，兩市全日成交３６６７億元人民幣。

重磅股普遍上漲，匯控（００００５）跟隨大市升１﹒４８％，報６５﹒２５元；有傳港交

所（００３８８）前高層協助超過３０間不完全符合上市要求的公司通過上市審批，惟該股今日

隨市走高２﹒９５％，報２５８元；騰訊（００７００）代理遊戲《一人之下》及《星途》獲批

，收升３﹒８１％，報３４３元；中移動（００９４１）跌０﹒５％，報７０﹒０５元，是唯一

倒跌及表現最差藍籌；友邦（０１２９９）獲大摩維持９１元目標價及增持評級，收升

２﹒６９％，報７６﹒３元。



＊濠賭假期後走高，三桶油跟隨大市走強＊



端午節假期過後市場或憧憬賭收有所增長，濠賭今日普遍走高。兩大濠賭藍籌之一銀娛

（０００２７）急升７﹒１６％，報５０﹒１５元，是表現最好藍籌；金沙（０１９２８）獲匯

證上調評級至買入，今日大漲６﹒７２％，報３７﹒３元；美高梅（０２２８２）亦跟升

６﹒２５％，報１２﹒２４元；永利澳門（０１１２８）漲４﹒８６％，報１６﹒４元；澳博

（００８８０）走高３﹒９２％，報９﹒０１元；新濠國際（００２００）走強３﹒３６％，報

１６元。

沙特早前指石油輸出國組織接近就延長減產協議至６月以後達成一致，油價今日輕微上漲，

三桶油跟隨大市和油價走強。中海油（００８８３）飆升４﹒９３％，報１２﹒７６元，是表現

最好國指股；中海油田（０２８８３）急升４﹒０３％，報７﹒２２元；中石化（００３８６）

漲１﹒９６％，報５﹒２元；中石油（００８５７）走高１﹒６４％，報４﹒３５元。

交銀國際認為，發改委新舉措和車號限制的放寬對２０１９年整體乘用車銷售的影響輕微，

因為目前的乘用車銷售不振主要是由於需求提前和經濟疲軟，持汽車行業與大市同步評級，不過

汽車股走兩極。長汽（０２３３３）走低２﹒０２％，報５﹒８３元，是表現最差國指股；廣汽

（０２２３８）跌１﹒８１％，報７﹒６１元；比亞迪（０１２１１）軟０﹒９４％，報

４７﹒３元；不過華晨（０１１１４）就漲１﹒１％，報８﹒２７元。



＊減息預期再升溫本港地產升，華為禁令暫緩手機設備漲＊



美國減息預期持續升溫，本港地產股普遍向上。嘉里建設（００６８３）急升３﹒１４％，

報３１﹒２元；長實集團（０１１１３）漲２﹒６５％，報５９﹒９５元；恆隆地產

（００１０１）走高２﹒３３％，報１７﹒５６元；新地（０００１６）走強１﹒９８％，報

１２８﹒９元；恆地（０００１２）升１﹒４８％，報４１﹒２５元；新世界（０００１７）微

升０﹒８４％，報１１﹒９６元。

有指美國行政管理和預算局署理局長沃特上周二（４日）致信副總統彭斯與９名國會成員，

要求暫緩執行華為禁令的關鍵條款，稱美國企業需要時間來適應限制措施，手機設備股受惠消息

利好。兩大手機設備藍籌之一舜宇光學（０２３８２）走高６﹒８１％，報７２﹒１５元；瑞聲

科技（０２０１８）亦升４﹒２９％，報４２﹒５元；丘鈦科技（０１４７８）飆升１４﹒６％

，報６﹒２８元；比亞迪電子（００２８５）則升６﹒０２％，報１０﹒９２元。

美國與墨西哥達成協議，將無限期暫停對墨西哥加徵關稅，消息帶動於墨西哥設廠的股份上

漲。耐世特（０１３１６）回升４﹒９７％，報９﹒５１元；敏實（００４２５）微升

１﹒２１％，報２０﹒９５元；創科（００６６９）漲２﹒３１％，報５３﹒１元；申洲

（０２３１３）走高３﹒９１％，報９６﹒９５元；海天國際（０１８８２）則升２﹒０４％，

報１６﹒０４元。（ａｌ）

