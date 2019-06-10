  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/06/2019 16:40

【移交逃犯】警方：相信暴力行為有組織，誓必調查及追究

　　《經濟通通訊社１０日專訊》警方於下午四時開記招，就昨晚（９日）反《逃犯條例》修訂
遊行後發生的警民衝突向傳媒作出簡報。警方相信示威者的暴力行為有組織，聲言誓必調查及追
究到底，形容襲擊警員的示威者是「暴徒」。
　　警察公共關係科媒體聯絡及傳訊高級警司江永祥指，昨晚事件有一名警員嚴重受傷，眼角需
縫１５針，他再次譴責有關暴力行為，強調勢必追究。
　　有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，在凌晨過後被拘捕人士本來不太多，只是
零星作出暴力行為的人士，但午夜過後情況有所改變，部份人士公然襲擊警員，當時警方以非法
集結罪名拘捕７人。約凌晨３時增援後，有示威者到告士打道堵路，並拒絕與警方合作離去。此
時，警方拘捕１０男２女，年齡介乎１９至３４歲，大部份人２０歲左右。
　　凌晨三時過後，舊灣仔警署門外亦有人聚集，警方有理由相信他們參與非法集結，經過核實
身份後放行，當中包括２６５名男士９５名女士，介乎１６至２５歲，１８歲以下人士有２４人

　　警方在被拘捕人士身上搜出保護器具、噴漆、大量火機、及索帶等，亦有攻擊性武器，如剪
刀等，因此警方相信此乃有組織的暴力行為。
　　李桂華強調有能力有決心將暴徒繩之於法，並且會跟進到底，絕不姑息暴力行為。
　　對於有指有警員被同袍所傷，江永祥表示何人令警員受傷是調查方向之一；李桂華則表示，
肯定全部均為暴徒所傷，不涉警員。（ｆｗ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道10/06/2019
【大灣區】佳兆業：目前美債還本付息壓力不大 境外借款佔38%
生財有道10/06/2019
【大灣區】佳兆業料買地開支280億人幣 土地價值被嚴重低估
FOCUS10/06/2019
【FOCUS】內地進口近三年最差 谷消費隱現力不從心
生財有道10/06/2019
《開市Good Morning》曾永堅：港股250天線見阻力
國際動態10/06/2019
約翰遜倡扣起分手費 迫歐盟再談判
中國故事06/06/2019
【京城近觀】如何實現「水果自由」？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金