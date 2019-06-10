【移交逃犯】警方：相信暴力行為有組織，誓必調查及追究

《經濟通通訊社１０日專訊》警方於下午四時開記招，就昨晚（９日）反《逃犯條例》修訂

遊行後發生的警民衝突向傳媒作出簡報。警方相信示威者的暴力行為有組織，聲言誓必調查及追

究到底，形容襲擊警員的示威者是「暴徒」。

警察公共關係科媒體聯絡及傳訊高級警司江永祥指，昨晚事件有一名警員嚴重受傷，眼角需

縫１５針，他再次譴責有關暴力行為，強調勢必追究。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，在凌晨過後被拘捕人士本來不太多，只是

零星作出暴力行為的人士，但午夜過後情況有所改變，部份人士公然襲擊警員，當時警方以非法

集結罪名拘捕７人。約凌晨３時增援後，有示威者到告士打道堵路，並拒絕與警方合作離去。此

時，警方拘捕１０男２女，年齡介乎１９至３４歲，大部份人２０歲左右。

凌晨三時過後，舊灣仔警署門外亦有人聚集，警方有理由相信他們參與非法集結，經過核實

身份後放行，當中包括２６５名男士９５名女士，介乎１６至２５歲，１８歲以下人士有２４人

。

警方在被拘捕人士身上搜出保護器具、噴漆、大量火機、及索帶等，亦有攻擊性武器，如剪

刀等，因此警方相信此乃有組織的暴力行為。

李桂華強調有能力有決心將暴徒繩之於法，並且會跟進到底，絕不姑息暴力行為。

對於有指有警員被同袍所傷，江永祥表示何人令警員受傷是調查方向之一；李桂華則表示，

肯定全部均為暴徒所傷，不涉警員。（ｆｗ）（ｚｚ）

