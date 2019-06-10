【移交逃犯】警方拒透露昨晚動員警力，強調有作風險評估

《經濟通通訊社１０日專訊》警方於下午四時開記招，就昨晚（９日）遊行後之警民衝突向

傳媒作出簡報。警察公共關係科媒體聯絡及傳訊高級警司江永祥，及有組織罪案及三合會調查科

高級警司李桂華，均拒絕透露昨晚驅散示威者時使用的警力為何，又強調警方有作風險評估，就

人手作適當調配。江永祥強調，警方對維持大型公眾活動秩序有經驗。（ｆｗ）（ｚｚ）

