【移交逃犯】警方：昨晚行動時僅用胡椒噴霧及催淚水，沒催淚氣體

《經濟通通訊社１０日專訊》警方下午四時開記招，就昨晚（９日）反《逃犯條例》修訂遊

行後發生的警民衝突向傳媒作出簡報。警察公共關係科媒體聯絡及傳訊高級警司江永祥表示，昨

晚遊行結束後，有示威者入夜後公然於立法會內拆鐵馬，並且投擲雜物等，襲擊警員，在屢次警

告無效的情況下，警方施放胡椒噴霧及催淚水劑驅散他們，強調沒有使用網上傳言中的催淚氣體

。對於傳媒拍得衝突地點有氣體彌漫，他表示並非來自警方，至於來自何處他亦不得而知。（ｆ

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