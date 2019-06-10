【移交逃犯】特首林鄭月娥將於１１時見記者，料談昨日反修例遊行

《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官林鄭月娥今日１１時在行政長官辦公室地下大堂會見

傳媒，料將談及昨日大批市民參與反修例遊行一事。

昨晚政府發新聞稿回應遊行，表示將如期在本周三（１２日）將《逃犯條例》修訂直上大會

恢復二讀。（ｚｚ）（ｆｗ）

