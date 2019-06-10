【移交逃犯】社民連、工黨均批政府漠視民意，激起民憤

《經濟通通訊社１０日專訊》昨日大批市民上街反修訂《逃犯條例》，民陣指有１０３萬人

參與、警方則指高峰期有２４萬人。政府於深夜發新聞稿，表示將如期於本周三（１２日）直上

大會恢復二讀。政黨社民連及工黨均發聲明批評政府此舉是漠視民意，激起民憤。

社民連指，反修訂《逃犯條例》遊行的人數，清楚說明香港人對修例有嚴重疑慮，批評特區

政府一意孤行、態度傲慢，猶如公然挑釁遊行市民，又認為凌晨的衝突場面是政府激起民憤的產

物。

社民連又指，《逃犯條例》修訂只是漫長戰爭中的一場戰役，今次遊行宣告香港人走出無力

感的低谷，相信凝聚力會繼續壯大，直至拉倒修例。

工黨則指，香港無論經濟表現、就業情況尚算穩定，仍然出現如此龐大規模的遊行，足以證

明大部份市民反對修例。

工黨批評，政府昨晚對遊行的回應就是不撤回、不延期、不再修訂，是公然與民為敵；把逃

犯條例修訂將如期恢復二讀，是蔑視民意、一意孤行的做實在令人齒冷。形容政府回應「傲慢無

恥」又作強烈譴責。

該黨指，政府的回應立刻激起了立法會外留守市民的強烈不滿，引起了警民衝突。警察在清

場期間，把記者粗暴驅逐及施放胡椒噴霧，嚴重影響新聞採訪工作。工黨認為，林鄭要為矛盾激

發引致衝突負上最大責任。（ｆｗ）（ｚｚ）

