《每周華語－黃溢華》中俄友好、平衡外交？炒美減息、通縮兇險

《每周華語》１９８０年代，美列根及英戴卓爾夫人左右拉弓，以「極好朋友」的戰略關係

，局限及最終結束與前蘇俄的冷戰；且中國１９８０年代全力改革開放，不可能支持蘇聯。領導

人可以大家是好朋友或不友善，但以政治角度看，只有戰略利益可言：人民國家為重，那有「朋

友」與「敵人」之區別。



上周二（４日）╱周五（７日），美股反彈多天，炒美轉往減息；且美國市出現技術反彈，

道指周二更反彈五百點多。中俄友好，上周習主席出訪俄聖彼得堡。他力言中俄正處甚好的友誼

、乃好同志，要與俄商談經貿互惠計劃。中俄美領導人於６月底見面會談乎？Ｇ２０實是「救」

美元之平台。中俄美傳統大國，三大領導人Ｇ２０會面機會必然，但有否安排正式的會談？機會

不太大。筆者以為，中國走「平衡」外交為佳。十四億人需要極多資源，與俄國及中亞各國友好

互利乃自然的事情。十四億人也需要更大的國際貿易空間！美英歐澳紐及日本均對中國的中長線

發展可起重要的綜合平衡作用，不計意識形態及長期「強人」統治，中國乃十四億人的大國，文

化文明甚而日常消費產品，有必要讓大家可以接觸，好讓中國的發展有多向的「平衡性

」及「吸納性」，１４億人需要溫飽，也需要更高層次的文明╱精神「平衡」。未來再一面倒傾

向某一大國，不是一件好事。政治上，取「平衡」重要，但民生，文明的「平衡」，宜持更開放

包容的態度。今天海外華人多的是，不可能返回１９５０╱１９９０年的４０年，一面倒傾向某

國。俄美對應中國乃戰略對手，不是朋友，也不是敵人呢！



６月初，中國公布對美貿易的中方白皮書，美國上周初有回應，但未見強硬。中美戰略互動

角力、轉向加速之中！因而美國再走幾遠？有待再觀察及分析。美自顧不下，美儲局由加息轉為

減息不足為奇。但亦反映全球又再面對通縮的兇險現實。「ＱＥ」不是萬能的！各大央行再採用

「ＱＥ」及更低息，效力不太肯定，不宜盲目誤信「ＱＥ」是萬能仙丹！



不久前的法巴黎聖母院大火！相信花十年八載才可以全面復修。八百多年歷史的聖母院，亦

避不了大火一劫。英國「脫歐」，特朗普對英內部事務公開評點，認為那一位、這一位是下一任

首相最佳人選云云：可見美全球「指指、點點」也有根據。事實上，普京極可能希望於６月底的

Ｇ２０與特朗普會面，但形勢上特朗普參選下屆總統競選，暫時不見普京問題不大。土耳其買入

俄「Ｓ－４００」導彈系統，同時並用美歐等國的軍備，美國看在眼內當然不「合皮」！伊朗與

美國企硬，但其他大國並未支持美國，因為美特朗普「四出」生事端，多少使其他大國領導人不

滿意。特習「好朋友」乎？習主席普京乃同志，比「朋友」、「好朋友」更為有高精神水平的友

好關係。俄今天以普京主義治國！因而不是「共產」、「社會」主義！中國行自己的社會主義道

路，穩定１４億人口的大國，「成本」極高，亦是極超級的巨型政經生物系統，要行快些、急剎

停、轉左╱轉右非一件易事；利益太大，持份若大太多，使領導更為困難，執行政策，確認政策

極難也。



１９８０╱１９９０年代個人電腦世代。美ＩＢＭ個人電腦與蘋果均領先的兩大企業。日本

１９７０╱１９９０年代電腦、記憶體甚為先進，比主要對手美國有更多的創新的科研及產品。

而ＩＢＭ於日本也甚為活躍，其「微形」產品：「Ｐａｌｍ Ｔｏｐ ＰＣ １１０」乃熱賣產

品之一，而「Ｍｉｃｒｏ Ｄｒｉｖｅ」乃ＩＢＭ的傑作之一！「微形化」涉及量子力學理論，

因而相關科學家也獲得諾貝爾物理學獎。ＩＢＭ已不再生產個人電腦，早已出售予聯想，但

「Ｍｉｃｒｏ Ｄｒｉｖｅ」涉極高科技，終出售給日本日立企業！可見科技、科研的買賣

１９８０╱１９９０年代已有潛「規舉」，不會賣給不是自己「朋友」的企業、國家。但

「９．１１」及２０１８年的次按使美國對中國「開閘」！Ｇ２０誕生了！也讓中國多了生存空

間：各式各樣的空間，例如收購╱合併及科研「接觸」。中國近十多年急速成長，因素很多，但

中國自身的財赤又如何？穩定重要，但維穩費十分之驚人，且可能執行維穩「太硬」，使中國目

下的表面穩定自身隱藏巨大的「不穩定」性！



中美貿易談判倒退。戰略角度看，無所謂「談判」！因為戰略形勢那一國在領先，不易下判

斷。香港下半年經濟不肯定性大增，內地、美歐即使減息，本地樓價可不升反下挫，不宜盲目入

市買磚頭。而內地在人民幣一旦偏軟及中央大手推放寬政策，樓價向下，將可及時回穩的。因而

下半年，內地的政策考驗亦十分之大。



中美貿易談判，停不來。仍有再談的空間、機會。而陣前換人再談判，中美均有機會以此去

改善再談判的空間。因而下半年有可能出現談判團隊「易帥」的可能。今時今日，有人認為貿易

關稅大幅上調無大問題，但亦有專家認為形勢正在惡化，不宜樂觀。下半年中美歐不可能加息，

反會減息，甚而又再推「ＱＥ」，再減息打大補針等等。各位，局勢微妙，不宜只看重中美談判

有否成果。全球各國地緣形勢之互動不可忽視也。



筆者以為，６月中美均讓步，或再進行貿易談判的意義已不太大。那怕換人易帥亦不一定有

好的成果。戰略形勢中短期不利中國，全球經濟下半年不肯定性極大。上周普京力言美元的重要

性下跌中，亦對美國多方面表明不滿。中俄友好多了戰略空間，又可參與北極經濟活動及更多樣

化的合作。中國面對美國全面甚而全方位的戰略圍攻：以「退」及「守」為本，反攻仍未有本錢

，香港生存空間收窄，形勢不妙矣！



《資深市場人士 黃溢華》

