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10/06/2019 14:19

【佔中判刑】陳淑莊判囚８個月，緩刑兩年

　　《經濟通通訊社１０日專訊》公民黨立法會議員陳淑莊，於２０１４年佔領中環案，被裁定
兩項煽感公眾妨礙罪名成立，今午在西九龍法院被判入獄８個月，緩刑兩年。
　　陳淑莊的代表律師早前在庭上表示，陳淑莊腦部腫瘤因接近腦幹，沒有完全切除，有嚴重副
作用，視力有重影，更需繼續接受為期兩個月、每星期５日、共３０次的放射治療。律師請求不
論判刑多少，都希望法官容許緩刑。（ｆｗ）（ｚｚ）

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