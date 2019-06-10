【佔中判刑】陳淑莊判囚８個月，緩刑兩年

《經濟通通訊社１０日專訊》公民黨立法會議員陳淑莊，於２０１４年佔領中環案，被裁定

兩項煽感公眾妨礙罪名成立，今午在西九龍法院被判入獄８個月，緩刑兩年。

陳淑莊的代表律師早前在庭上表示，陳淑莊腦部腫瘤因接近腦幹，沒有完全切除，有嚴重副

作用，視力有重影，更需繼續接受為期兩個月、每星期５日、共３０次的放射治療。律師請求不

論判刑多少，都希望法官容許緩刑。（ｆｗ）（ｚｚ）

