【移交逃犯】警方於下午四時開記招，將談及昨晚遊行後之警民衝突

《經濟通通訊社１０日專訊》警方將於下午四時開記招，將就昨晚（９日）遊行後之警民衝

突向傳媒作出簡報。

警察公共關係科媒體聯絡及傳訊高級警司江永祥及港島交通部執行及管制組警司李文耀，及

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華將主持記招。（ｚｚ）

