《地產人眼－黃漢成》地監局清潔海岸日，熱心公益回饋社會

《地產人眼》香港是我家，保持環境清潔，是每一個港人的責任，日前筆者與公司的義工隊

，一起參與由地產代理監管局與環境保護署合辦的「家在香港－地產代理清潔海岸日」活動；當

日陽光普照，天清氣朗，近百名地產代理浩浩盪盪地於大嶼山水口協助清潔海岸，齊齊為清潔香

港盡上一分綿力。



筆者過往參與過不少慈善公益活動，不過到離島清潔海岸還倒是第一次，地監局是次舉辦這

類極有意義的活動，實在值得一讚。筆者從事地產代理工作多年，與地監局關係密切，雙方亦經

常會面交流，是次清潔海岸活動，促進環保之餘，亦能大大提升地產代理的正面形象，實在值得

鼓勵及予以支持。



正如筆者之前曾在此欄撰文提到，過往因為地產代理入行門檻較低，故難免會出現良莠不齊

的現象，而當中又有一小撮害群之馬，加上媒體又經常把地產代理的違規個案放大，致使不少人

對地產代理普遍存有負面印象，近日一電視劇集更惡意醜化我們這個行業，把地產代產塑造成貪

得無厭的市儈之徒，筆者看在眼裡，實在感到冤哉枉也；其實絕大部分地產代理都是勤奮守規地

工作，以專業服務換取合理的回報，筆者希望地監局日後能多舉辦這類服務社會的公益活動，既

可讓我們業界同儕回饋社會，亦能提升地產代理從業員的正面形象，一改市民大眾對我們的誤解

。《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

