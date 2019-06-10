《鍾之日記》出口意外升，人幣恐破７

《鍾之日記》６月１０日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



市場今日充滿意外，儘管美國提高關稅，但以美元計，內地５月出口意外重回正數，增長

１﹒１％，遠好過市場預期的下跌３﹒８％；不過進口由升轉跌８﹒５％，創２０１６年７月以

來的近三年最大降幅。分析認為，數據一定程度上反映出中國內需的下行風險，印證內需偏弱背

景下上月進口增速大幅超過出口受臨時性因素影響的判斷。受中美貿易戰負面影響，預計有更多

企業在５至６月提前出口，出口的下行壓力在５至７月可能會有所緩解，但隨後可能加劇。

此外，中國５月外儲亦意外回升至３﹒１０１萬億美元，高於預期的３﹒０９萬億美元，扭

轉上個月意外下滑局面，按月增６０億美元。

外儲回升緩解對資本外流的擔憂情緒。不過，人行行長易綱聲言，面對中美貿戰惡化的危機

，不認為人民幣匯率的某個具體數字更重要，暗示可能不再「保七」。「破七」預期急升溫，高

盛報告指出，料美國對華再加關稅，人民幣３個月內「破七」。人幣即期匯率（ＣＮＹ）今日低

開後，早盤「插水」逾２６０點，為去年１１月來新低，終收報６﹒９３３２，較上個交易日４

時３０分收盤價跌１７１點子，收盤價創去年１１月３０日以來最低。



＊港股收升２﹒２７％，兩個月最勁＊



美國已無限期暫停對墨西哥徵稅，同時有傳美國將推遲實施華為的禁令，貿戰稍緩，港股今

日高開２４１點，重上二萬七關口，及後升勢愈來愈強，尾市更走高最多６４１點，高見

２７６０６，最終以接近全日最高位收報２７５７８，升６１３點或２﹒２７％，重上

２７５００關口，是兩個月以來最大單日升幅。主板成交９１９﹒４８億元增加逾３７％。

騰訊（００７００）代理遊戲《一人之下》及《星途》獲批，收升３﹒８１％，報３４３元

。



＊Ａ場中止六連跌收高，外資流入逾２個月多＊



多重利好刺激下，滬深股市今早一路上揚，滬綜指從三個月低位反彈，中止六連跌，全日收

升０﹒８６％，報２８５２﹒１３點。發改委正牽頭組織研究建立國家技術安全管理清單制度，

保護華為等公司抵抗外國制裁，科技股大漲，刺激深成指全日升１﹒４８％，創業板指揚１％。

兩市全日成交３６６７億元人民幣，較上個交易日減少５﹒２％。不過，外資連續第五個交易日

錄得淨流入，今日淨買入近８０億元Ａ股，為３月２９日以來最多。



＊兩大清單救華為，中港科技股應聲漲＊



美國此前把華為等中國科技企業列入實體名單，扼住中國戰略產業發展的咽喉，中國終於以

官方身份出面拆局。除了商務部日前宣布建立的「不可靠實體清單制度」之外，官媒引消息指，

發改委亦正研究建立一份「國家技術安全管理清單」，中國通過設置內外兩份清單，一方面向外

企施加壓力，一方面重點保護戰略產業，以防範美國遏制打壓中國的發展。

而據《紐約時報》報道，發改委於本月４日及５日召集十多家科技巨頭會談，警告美國企業

不要配合美國對中國進行技術封殺，否則將面臨永久性後果，但中國官員會上沒有提及過華為。

官方會談和設立不可靠實體清單制度雙管齊下，中國希望動用美國企業影響力向特朗普政府施壓

，但外界分析成效不大，因這些企業具重大技術優勢不怕被制裁，且不會選擇違反美國法律。

儘管兩大清單有可能淪為自說自話，但是中港科技股今日還是受到大幅提振，有傳可能被美

國列入制裁名單的多家Ａ股上市公司大漲，如海康威視（深：００２４１５）升５﹒３％，科大

訊飛（深：００２２３０）升１﹒８％，大華股份（深：００２２３６）升６﹒８％。

港股方面，此前被制裁的中興通訊（００７６３）漲７﹒２％，舜宇光學（０２３８２）升

６﹒８％，瑞聲科技（０２０１８）升４﹒３％，富智康集團（０２０３８）揚２﹒３％。

另外，多個外企對華為的封鎖行為再度升級，傳英特爾、高通兩大頂尖晶片公司已限制員工

與華為就技術和技術標準進行非正式溝通。



＊人行向中小銀行派定心丸，望吹散接管包商陰霾＊



包商銀行接管事件發生後，觸發市場對中小銀行經營狀況的憂慮。內地商業銀行同業存單發

行連續兩周一蹶不振。上周商業銀行同業存單發行規模為１３５１﹒３億元人民幣，未較四個月

低點明顯改善。

金融委辦公室近日召開會議，研究維護同業業務穩定工作。人民銀行、銀保監、中證監均強

調，將繼續支持中小銀行健康發展，嚴肅查處擾亂市場秩序的行為。人民銀行將運用多種貨幣政

策工具，保持金融市場流動性合理充裕，並對中小銀行提供定向流動性支持。

人行大派定心丸，中小銀行股今日普遍上升，光大銀行（０６８１８）漲２﹒７％，民生銀

行（０１９８８）及中原銀行（０１２１６）齊漲２％，中信銀行（００９９８）亦升１﹒４％

。

大型內銀股同樣獲捧，建行（００９３９）升２﹒１％，工行（０１３９８）亦升２％，中

國銀行（０３９８８）則升１﹒３％。



＊銀保監擬放寬險資投資限制，保險股齊上揚＊



銀保監新聞發言人表示，正在積極研究提高保險公司權益類資產的監管比例事宜。總體方向

是在審慎監管的原則下，賦予保險公司更多投資自主權，更好地發揮保險資金長期投資、價值投

資優勢，提高證券投資比重，促進資本市場長期穩定健康發展。

銀保監擬再度放寬險資入市限制，內險股即見追捧，中國太平（００９６６）升勢較急，收

漲３﹒８％；中人壽（０２６２８）漲３﹒４％，新華保險（０１３３６）升２﹒５％，平保

（０２３１８）及眾安在線（０６０６０）亦雙雙升２﹒３％。



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