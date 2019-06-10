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即市新聞

10/06/2019 17:01

《鍾之日記》出口意外升，人幣恐破７

　　《鍾之日記》６月１０日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。

　　市場今日充滿意外，儘管美國提高關稅，但以美元計，內地５月出口意外重回正數，增長
１﹒１％，遠好過市場預期的下跌３﹒８％；不過進口由升轉跌８﹒５％，創２０１６年７月以
來的近三年最大降幅。分析認為，數據一定程度上反映出中國內需的下行風險，印證內需偏弱背
景下上月進口增速大幅超過出口受臨時性因素影響的判斷。受中美貿易戰負面影響，預計有更多
企業在５至６月提前出口，出口的下行壓力在５至７月可能會有所緩解，但隨後可能加劇。
　　此外，中國５月外儲亦意外回升至３﹒１０１萬億美元，高於預期的３﹒０９萬億美元，扭
轉上個月意外下滑局面，按月增６０億美元。
　　外儲回升緩解對資本外流的擔憂情緒。不過，人行行長易綱聲言，面對中美貿戰惡化的危機
，不認為人民幣匯率的某個具體數字更重要，暗示可能不再「保七」。「破七」預期急升溫，高
盛報告指出，料美國對華再加關稅，人民幣３個月內「破七」。人幣即期匯率（ＣＮＹ）今日低
開後，早盤「插水」逾２６０點，為去年１１月來新低，終收報６﹒９３３２，較上個交易日４
時３０分收盤價跌１７１點子，收盤價創去年１１月３０日以來最低。

＊港股收升２﹒２７％，兩個月最勁＊

　　美國已無限期暫停對墨西哥徵稅，同時有傳美國將推遲實施華為的禁令，貿戰稍緩，港股今
日高開２４１點，重上二萬七關口，及後升勢愈來愈強，尾市更走高最多６４１點，高見
２７６０６，最終以接近全日最高位收報２７５７８，升６１３點或２﹒２７％，重上
２７５００關口，是兩個月以來最大單日升幅。主板成交９１９﹒４８億元增加逾３７％。
　　騰訊（００７００）代理遊戲《一人之下》及《星途》獲批，收升３﹒８１％，報３４３元


＊Ａ場中止六連跌收高，外資流入逾２個月多＊

　　多重利好刺激下，滬深股市今早一路上揚，滬綜指從三個月低位反彈，中止六連跌，全日收
升０﹒８６％，報２８５２﹒１３點。發改委正牽頭組織研究建立國家技術安全管理清單制度，
保護華為等公司抵抗外國制裁，科技股大漲，刺激深成指全日升１﹒４８％，創業板指揚１％。
兩市全日成交３６６７億元人民幣，較上個交易日減少５﹒２％。不過，外資連續第五個交易日
錄得淨流入，今日淨買入近８０億元Ａ股，為３月２９日以來最多。

＊兩大清單救華為，中港科技股應聲漲＊

　　美國此前把華為等中國科技企業列入實體名單，扼住中國戰略產業發展的咽喉，中國終於以
官方身份出面拆局。除了商務部日前宣布建立的「不可靠實體清單制度」之外，官媒引消息指，
發改委亦正研究建立一份「國家技術安全管理清單」，中國通過設置內外兩份清單，一方面向外
企施加壓力，一方面重點保護戰略產業，以防範美國遏制打壓中國的發展。
　　而據《紐約時報》報道，發改委於本月４日及５日召集十多家科技巨頭會談，警告美國企業
不要配合美國對中國進行技術封殺，否則將面臨永久性後果，但中國官員會上沒有提及過華為。
官方會談和設立不可靠實體清單制度雙管齊下，中國希望動用美國企業影響力向特朗普政府施壓
，但外界分析成效不大，因這些企業具重大技術優勢不怕被制裁，且不會選擇違反美國法律。
　　儘管兩大清單有可能淪為自說自話，但是中港科技股今日還是受到大幅提振，有傳可能被美
國列入制裁名單的多家Ａ股上市公司大漲，如海康威視（深：００２４１５）升５﹒３％，科大
訊飛（深：００２２３０）升１﹒８％，大華股份（深：００２２３６）升６﹒８％。
　　港股方面，此前被制裁的中興通訊（００７６３）漲７﹒２％，舜宇光學（０２３８２）升
６﹒８％，瑞聲科技（０２０１８）升４﹒３％，富智康集團（０２０３８）揚２﹒３％。
　　另外，多個外企對華為的封鎖行為再度升級，傳英特爾、高通兩大頂尖晶片公司已限制員工
與華為就技術和技術標準進行非正式溝通。

＊人行向中小銀行派定心丸，望吹散接管包商陰霾＊

　　包商銀行接管事件發生後，觸發市場對中小銀行經營狀況的憂慮。內地商業銀行同業存單發
行連續兩周一蹶不振。上周商業銀行同業存單發行規模為１３５１﹒３億元人民幣，未較四個月
低點明顯改善。
　　金融委辦公室近日召開會議，研究維護同業業務穩定工作。人民銀行、銀保監、中證監均強
調，將繼續支持中小銀行健康發展，嚴肅查處擾亂市場秩序的行為。人民銀行將運用多種貨幣政
策工具，保持金融市場流動性合理充裕，並對中小銀行提供定向流動性支持。
　　人行大派定心丸，中小銀行股今日普遍上升，光大銀行（０６８１８）漲２﹒７％，民生銀
行（０１９８８）及中原銀行（０１２１６）齊漲２％，中信銀行（００９９８）亦升１﹒４％

　　大型內銀股同樣獲捧，建行（００９３９）升２﹒１％，工行（０１３９８）亦升２％，中
國銀行（０３９８８）則升１﹒３％。

＊銀保監擬放寬險資投資限制，保險股齊上揚＊

　　銀保監新聞發言人表示，正在積極研究提高保險公司權益類資產的監管比例事宜。總體方向
是在審慎監管的原則下，賦予保險公司更多投資自主權，更好地發揮保險資金長期投資、價值投
資優勢，提高證券投資比重，促進資本市場長期穩定健康發展。
　　銀保監擬再度放寬險資入市限制，內險股即見追捧，中國太平（００９６６）升勢較急，收
漲３﹒８％；中人壽（０２６２８）漲３﹒４％，新華保險（０１３３６）升２﹒５％，平保
（０２３１８）及眾安在線（０６０６０）亦雙雙升２﹒３％。
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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