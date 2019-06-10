《價值美股－阮靜瑤》歐尼爾ＣＡＮＳＬＩＭ與巴菲特價值投資

《價值美股》對一般上班族而言，腳踏實地做好投資很重要。抱持投機心理、追高殺低，或

是聽信所謂「內線消息」，買進別人的推薦的不知名股票，這種「博一把」的操作風險高，大部

分人下的注碼都不敢太大。所以，即使讓你博贏幾倍，也只是「贏粒糖」，多次下來變虧損的機

率較大，也耗費時間。不少散戶「炒來炒去得個桔」，就很可能是這個原因。反之，一個你能充

分瞭解，而基本面亦優良的項目，你才會有信心把大部分財富投入，充分享受資本增值帶來的得

益。



若散戶在選股上有困難，或是無法定期跟進多隻股票，除了可以留意大家熟悉的巴郡

（ＢＲＫ）外，還有甚麼選擇呢？對此，我們可以先了解美國知名的成長型投資大師威廉．歐尼

爾（Ｗｉｌｌｉａｍ Ｊ﹒Ｏ’Ｎｅｉｌ）的經典選股策略ＣＡＮＳＬＩＭ。ＣＡＮＳＬＩＭ是

一個結合基本面和技術分析的模型，總結以下５個飆升股的特質：



「Ｃ」：Ｃｕｒｒｅｎｔ Ｑｕａｒｔｅｒｌｙ Ｅａｒｎｉｎｇｓ Ｐｅｒ Ｓｈａｒｅ

最近一季盈利增長率至少要達１８至２０％，而不少成功的投資者甚至會以２５至３０％作

標準。



「Ａ」：Ａｎｎｕａｌ Ｅａｒｎｉｎｇｓ Ｉｎｃｒｅａｓｅｓ

指年度每股盈利連續３年增長率達２５％以上，以及股本回報率（ＲＯＥ）達１７％以上。



「Ｎ」：Ｎｅｗ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ， Ｎｅｗ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ， Ｎｅｗ

Ｈｉｇｈ

指創新元素，如新產品、產業新形勢、新管理層，使企業創出偉大成就。過去的成功例子包

括創造快餐文化的麥當勞、創造了Ｗｉｎｄｏｗｓ的微軟、創造了ｉＰｏｄ的蘋果。



「Ｓ」：Ｓｕｐｐｌｙ ａｎｄ Ｄｅｍａｎｄ

如果其他條件相同，選擇流通在外股數較少者為佳，若管理階層持有高百分比股票，或持續

一段時間回購，也是對公司前景較有利的信號。



「Ｌ」：Ｌｅａｄｅｒ ｏｒ Ｌａｇｇａｒｄ

要買強勢股，她能在牛市時脫穎而出，快速增長，在調整以下跌的百分比較低；若以撿便宜

心態買入行業中的弱勢公司，即使受市場或板塊帶動，其升幅也遠不及強勢股，得不償失。



「Ｉ」：Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎａｌ Ｓｐｏｎｓｏｒｓｈｉｐ

機構投資者的支持，意味股票不但能獲得推升價格的龐大需求，亦擁有較佳的流通性。



「Ｍ」：Ｍａｒｋｅｔ

投資要配合大市方向，找出進入及退出市場的正確時機。



巴菲特價值投資與ＣＡＮＳＬＩＭ最主要的差異是，前者主要尋找估值偏低，具有強大管理

和競爭優勢的企業，買進並長期持有，這種策略適合像巴郡般無法輕鬆「轉身」的龐大資金。至

於ＣＡＮＳＬＩＭ對於市盈率的觀點則是「一分錢一分貨」，認為頂尖股票的市盈率通常不會太

低，更不要買進市盈率由８至１０倍跌至４至５倍的股票。比起市盈率，檢視每股盈利增長率更

重要。



巴菲特價值投資和ＣＡＮＳＬＩＭ各有千秋，作為美股投資者，除了巴菲特投資旗艦巴郡定

期披露的重倉股份外，也可以觀察以ＣＡＮＳＬＩＭ投資系統篩選的５０隻增長股的ＩＢＤ５０

指數Ｉｎｎｏｖａｔｏｒ ＩＢＤ ５０ ＥＴＦ（ＦＦＴＹ）的持股，兩者皆是極具參考價值

的範例。



《茂宸證券經紀業務部助理副總裁 阮靜瑤》

