《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》人民銀行昨晚公告稱，近日，金融委辦公
室召開會議，研究維護同業業務穩定工作。在上述會議上，參會銀行表示，雖然前幾天同業市場
出現一些波動，但目前已經明顯好轉，下一步對其他中小銀行開展的同業業務規模將保持穩定，
自覺維護市場秩序。
人民銀行、銀保監、中證監強調，將繼續支持中小銀行健康發展，密切監測市場運行情況
，嚴肅查處擾亂市場秩序的行為。人民銀行將運用多種貨幣政策工具，保持金融市場流動性合理
充裕，並對中小銀行提供定向流動性支持。
10/06/2019 08:51
【駐京專電】人行：對中小銀行提供定向流動性支持
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》人民銀行昨晚公告稱，近日，金融委辦公
室召開會議，研究維護同業業務穩定工作。在上述會議上，參會銀行表示，雖然前幾天同業市場
出現一些波動，但目前已經明顯好轉，下一步對其他中小銀行開展的同業業務規模將保持穩定，
自覺維護市場秩序。
人民銀行、銀保監、中證監強調，將繼續支持中小銀行健康發展，密切監測市場運行情況
，嚴肅查處擾亂市場秩序的行為。人民銀行將運用多種貨幣政策工具，保持金融市場流動性合理
充裕，並對中小銀行提供定向流動性支持。
|中國故事06/06/2019
【京城近觀】如何實現「水果自由」？
|生財有道06/06/2019
【海外置業-澳洲篇】澳洲樓價靠海外買家推動 現泡沫惟不會爆煲
|生財有道06/06/2019
【海外置業-澳洲篇】澳洲樓回報穩長線投資選擇 稅項多不宜短炒
|FOCUS06/06/2019
【FOCUS】5G發牌惟概念股見光死 小心侵侵再出「茅招」
|生財有道06/06/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：鐵塔1.9元以下部署
|中國故事06/06/2019
【5G發牌】工信部向中電信、中移動、聯通、中國廣電發放5G牌
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰