【駐京專電】人行：對中小銀行提供定向流動性支持

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》人民銀行昨晚公告稱，近日，金融委辦公

室召開會議，研究維護同業業務穩定工作。在上述會議上，參會銀行表示，雖然前幾天同業市場

出現一些波動，但目前已經明顯好轉，下一步對其他中小銀行開展的同業業務規模將保持穩定，

自覺維護市場秩序。

人民銀行、銀保監、中證監強調，將繼續支持中小銀行健康發展，密切監測市場運行情況

，嚴肅查處擾亂市場秩序的行為。人民銀行將運用多種貨幣政策工具，保持金融市場流動性合理

充裕，並對中小銀行提供定向流動性支持。

