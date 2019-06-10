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即市新聞

10/06/2019 08:59

【駐京專電】銀保監：中小銀行運行平穩，查辦恒豐銀行涉案人員

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》銀保監表示，當前，中小銀行運行平穩，
流動性較為充足，總體風險完全可控。少數中小銀行未按時披露年報，屬於特殊情況。相關銀行
有的正處於股權重組階段，有的正在籌備上市，有的更換了審計師，任務量較大，未能按時完成
審計工作。這些情況已按規定向監管部門進行了報告，監管部門將督促相關機構加快推進審計工
作，盡快披露年報。
　　銀保監指出，近期，市場上確有一些不實傳言，也發現個別機構的行為擾亂了正常的市場秩
序，有的傳言和行為甚至是違法違規的。金融管理部門已及時予以糾正，對相關機構和責任人也
進行了警告和懲戒。
　　銀保監將支持中小銀行回歸本源、專注主業，加大政策支持力度，積極解決發展難題，推動
中小銀行高質量發展。從近期與大型商業銀行和股份制商業銀行座談的情況看，他們一致表示
，將繼續與中小銀行正常開展同業業務，共同維護金融市場平穩運行。
　
＊恆豐銀行前期有關涉案人員正查辦，總部搬至濟南＊
　
　　就山東省正在對恆豐銀行進行改革重組進展，銀保監稱，據掌握的情況，因案件查處和改革
重組等因素，恆豐銀行暫未對外披露年報。山東省委省政府高度重視恆豐銀行綜合改革，正在加
快推進相關工作。整體改革思路已獲得各有關方面同意，下一步將抓緊實施。恆豐銀行前期有關
涉案人員正在依法查辦。
　　目前，恆豐銀行總部已搬遷至濟南，流動性充足，經營狀況穩定。監管部門將繼續指導恆豐
銀行加強風險防控，強化合規經營，保持經營穩中向好的態勢。

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