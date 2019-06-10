【接管包商】銀保監：同業業務恢復正常，大額債權收購等工作完成

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》就包商銀行被接管的進展情況，銀保監表

示，自５月２４日包商銀行被接管以來，各類業務照常辦理，各項系統平穩運行，營業網點井然

有序，銀行頭寸充足，流動性整體充裕。按照新老划斷原則，包商銀行新的資產負債保持平穩運

行。近日，該行發行期限６個月的同業存單１０億元人民幣，發行期限３個月的同業存單２億元

人民幣，發行利率分別為３﹒２５％和３﹒１５％，同業業務已恢復正常。目前，大額債權收購

和轉讓協議簽署工作已經順利完成。



＊適時啟動清產核資工作＊



下一步，將在確保包商銀行正常穩健經營的前提下，適時啟動清產核資工作。聘請國內一流

會計師事務所、律師事務所和資產評估事務所等中介機構，共同對包商銀行開展資產負債清查、

帳務清理、債權債務關係清理、價值重估、覈實資本等工作。接管組、托管組將嚴格依法依規，

及時進行信息披露，確保各項工作陽光操作、公開透明、公平公正。我們將嚴格執行國家法律，

自始自終保障各民事主體的合法權益，相關債權和股權都將按照法定程序進行處理。

包商銀行的大股東是明天集團，合計持有包商銀行８９％的股權，由於包商銀行的大量資金

被大股東違法違規佔用，形成逾期，長期難以歸還，導致包商銀行出現嚴重的信用危機，５月

２４日起包商銀行被接管，由建行（００９３９）（滬：６０１９３９）任託管人。

