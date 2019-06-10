  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/06/2019 08:56

【接管包商】銀保監：同業業務恢復正常，大額債權收購等工作完成

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》就包商銀行被接管的進展情況，銀保監表
示，自５月２４日包商銀行被接管以來，各類業務照常辦理，各項系統平穩運行，營業網點井然
有序，銀行頭寸充足，流動性整體充裕。按照新老划斷原則，包商銀行新的資產負債保持平穩運
行。近日，該行發行期限６個月的同業存單１０億元人民幣，發行期限３個月的同業存單２億元
人民幣，發行利率分別為３﹒２５％和３﹒１５％，同業業務已恢復正常。目前，大額債權收購
和轉讓協議簽署工作已經順利完成。
　
＊適時啟動清產核資工作＊
　
　　下一步，將在確保包商銀行正常穩健經營的前提下，適時啟動清產核資工作。聘請國內一流
會計師事務所、律師事務所和資產評估事務所等中介機構，共同對包商銀行開展資產負債清查、
帳務清理、債權債務關係清理、價值重估、覈實資本等工作。接管組、托管組將嚴格依法依規，
及時進行信息披露，確保各項工作陽光操作、公開透明、公平公正。我們將嚴格執行國家法律，
自始自終保障各民事主體的合法權益，相關債權和股權都將按照法定程序進行處理。
　　包商銀行的大股東是明天集團，合計持有包商銀行８９％的股權，由於包商銀行的大量資金
被大股東違法違規佔用，形成逾期，長期難以歸還，導致包商銀行出現嚴重的信用危機，５月
２４日起包商銀行被接管，由建行（００９３９）（滬：６０１９３９）任託管人。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
中國故事06/06/2019
【京城近觀】如何實現「水果自由」？
生財有道06/06/2019
【海外置業-澳洲篇】澳洲樓價靠海外買家推動 現泡沫惟不會爆煲
生財有道06/06/2019
【海外置業-澳洲篇】澳洲樓回報穩長線投資選擇 稅項多不宜短炒
FOCUS06/06/2019
【FOCUS】5G發牌惟概念股見光死 小心侵侵再出「茅招」
生財有道06/06/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：鐵塔1.9元以下部署
中國故事06/06/2019
【5G發牌】工信部向中電信、中移動、聯通、中國廣電發放5G牌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金