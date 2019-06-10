《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，截至５月末外匯儲備餘額３﹒１０１萬億美元
，高於市場預期的３﹒０９萬億美元，按月增６０億美元。４月末外匯儲備為３０９４９﹒５億
美元，按月減少３８﹒１億美元。
中國５月黃金儲備為６１６１萬盎司，環比增加５１萬盎司，為連續六個月增持。５月末黃
金儲備報７９８﹒２５億美元，４月末為７８３﹒４９億美元。（ａｃ）
10/06/2019 08:11
【外儲回升】中國５月底外匯儲備回升至３﹒１０１萬億美元
《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，截至５月末外匯儲備餘額３﹒１０１萬億美元
，高於市場預期的３﹒０９萬億美元，按月增６０億美元。４月末外匯儲備為３０９４９﹒５億
美元，按月減少３８﹒１億美元。
中國５月黃金儲備為６１６１萬盎司，環比增加５１萬盎司，為連續六個月增持。５月末黃
金儲備報７９８﹒２５億美元，４月末為７８３﹒４９億美元。（ａｃ）
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