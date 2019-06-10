【貿易開戰】中國將建立國家技術安全管理清單制度

《經濟通通訊社１０日專訊》據《新華社》報道，發改委正根據《國家安全法》等相關法律

法規，牽頭組織研究建立國家技術安全管理清單制度，以更有效預防和化解國家安全風險，具體

措施將於近期出台。

《新華社》發表評論文章指，建立國家技術安全管理清單制度，意在為保障國家重大核心優

勢技術安全，樹立堅固屏障，防範某些國家利用中國的技術反過來遏制打壓中國的發展，強調中

國將以更加開放的態度，推動與各國在市場化、法治化原則基礎上，開展技術交流合作，這個立

場始終不會改變。（ｅｙ）

