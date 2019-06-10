【駐京專電】銀保監研究提高保險公司證券投資比重

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》銀保監表示，正在積極研究提高保險公司

權益類資產的監管比例事宜。總體方向是在審慎監管的原則下，賦予保險公司更多投資自主權，

更好地發揮保險資金長期投資、價值投資優勢，提高證券投資比重，促進資本市場長期穩定健康

發展。

