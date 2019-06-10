【聚焦人幣】調查：人民幣兌美元仍不會破７，料未來一年緩慢上升

《經濟通通訊社１０日專訊》在中美貿易戰升級陰霾下，人民幣遭受沉重的貶值壓力。人民

幣５月份下跌２﹒５％，創１０個月來最大跌幅，離岸人民幣兌美元假期前，曾經一度失守６﹒

９６關口。據《路透》５月３０日至６月５日對６０家機構進行的月度調查結果顯示，認為隨著

美中貿易戰延燒，人民幣最終還是會破「７」的受訪者人數略有增加。

為阻止人民幣進一步下跌，人行上月末出手干預，維持人民幣中間價強於目前的６﹒９。目

前市場預測在岸人民幣一年後將升值約１﹒５％至６﹒８元人民幣。星展銀行外匯策略師Ｐｈｉ

ｌｉｐ Ｗｅｅ認為，中國將美元╱人民幣中間價定在略低於６﹒９０的水平，中國官員警告那

些企圖投機作空人民幣的人將遭受重大虧損。目前對於人民幣破「７」的擔心有所減弱。

人民幣匯率穩定對中國來說至關重要，因其希望吸引更多國際資本流入以平衡靠投資推動的

中國經濟。而且如果聽任人民幣破「７」，國內股市可能出現極度震盪，類似於２０１５年人民

幣匯改之後的情況。當時大量資本外流，引發股市一年內暴跌２５％，震蕩程度為２００８年金

融危機以來最嚴重。

ＩＮＧ銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，認為不會讓人民幣破「７」，因為這會對境內資產市

場造成相當衝擊，人行會阻止破「７」。

受訪者認為，人民幣在未來一年料將緩慢上升，因中國貨幣當局嚴控人民幣匯率，防止其兌

美元跌破「７」的重要心理水準。

