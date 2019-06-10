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即市新聞

10/06/2019 14:20

【貿易開戰】瑞銀調查：搶出口或令內地５－７月出口下行壓力緩解

　　《經濟通通訊社１０日專訊》瑞銀最新發布對中國企業家的問卷調查結果顯示，受中美貿易
戰負面影響和削減資本開支的企業增多，預計會有更多企業在今年５－６月提前出口。受此影響
，出口的下行壓力在５－７月可能會有所緩解，但隨後可能加劇。調查結果並顯示，供應鏈轉移
可能提速，拖累中國固定資產投資，預計今年製造業投資增速或從去年的９﹒５％降至２％。
　　該報告稱，２０１８年搶出口的現像主要發生在下半年，今年出口活動或再次提前。在受美
國加徵關稅影響的出口企業中，在２０１８年６－１２月提前發貨的企業佔比為５３％，在今年
一季度提前發貨的企業佔比為３４％，同時有２５％的企業計劃在今年二季度提前發貨。由於此
前企業提前出口透支了部分出口需求，關稅上調對出口商的負面影響在２０１８年年底以後更為
明顯。

＊５１％受訪企業計劃今年將生產移出中國＊

　　調查顯示，多數出口商通過降價應對關稅的上調。此外，過半數受訪的製造業出口商計劃在
２０１９年將部分出口生產移出中國。過去１２個月已將部分生產移至海外的製造業出口商佔比
為１０％，但有５１％表示計劃２０１９年將生產移出中國，另有１６％計劃２０２０年或之後
轉移生產。只有２１％的受訪者表示無轉移生產的計劃，該比例低於去年１１月專項調查時的
３０％。
　　瑞銀旗下的ＵＢＳ　Ｅｖｉｄｅｎｃｅ　Ｌａｂ於２０１９年３月底至４月初進行了第四輪
中國企業家問卷調查。此次問卷調查是在近期貿易戰升級之前完成的，當時中美雙方似乎有較大
的可能達成貿易協議。（ｗｌ）

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