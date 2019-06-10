《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒９％科技股助攻，外資錄近８０億流入

《經濟通通訊社１０日專訊》人行稱會向中小銀行提供定向流動性支持，銀保監指正在積極

研究提高保險公司權益類資產的監管比例事宜，再加上以美元計５月出口意外重回正數，同比增

長１﹒１％，多重利好刺激滬深股市今早一路上揚，滬綜指從三個月低位反彈，下午整固升勢，

全日收升０﹒８６％，報２８５２﹒１３點。

發改委正牽頭組織研究建立國家技術安全管理清單制度，保護華為等公司抵抗外國制裁，科

技股大漲，刺激深成指全日升１﹒４８％，創業板指揚１﹒０８％。

人行進行３００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨回籠５００億元；Ａ場交投持

續冰封，兩市全日成交３６６７億元，較上個交易日（６日）成交量減少５﹒２％。不過，外資

連續第五個交易日錄得淨流入，今日淨買入７８﹒９７億元Ａ股，為３月２９日以來最多。



＊官方出手對抗美禁令，海康大華齊急升＊



發改委正根據《國家安全法》等相關法律法規，牽頭組織研究建立國家技術安全管理清單制

度，以更有效預防和化解國家安全風險，具體措施將於近期出台。《新華社》發表評論文章指，

新措施意在防範某些國家利用中國的技術反過來遏制打壓中國的發展。

另外，據《紐約時報》報道，發改委於本月４日及５日召集十多家科技巨頭會談，警告美國

企業不要配合美國對中國進行技術封殺，否則將面臨永久性後果，但中國官員會上沒有提及過華

為。

有傳可能被美國列入制裁名單的多家Ａ股公司大漲，海康威視（深：００２４１５）升

５﹒３％，科大訊飛（深：００２２３０）升１﹒８％，大華股份（深：００２２３６）升

６﹒８％，此前被制裁的中興通訊（深：００００６３）則升４﹒２％

５Ｇ概念股亦猛漲，二六三（深：００２４６７）、夢網集團（深：００２１２３）、華脈

科技（滬：６０３０４２）、美格智能（深：００２８８１）、國脈科技（深：００２０９３）

等１９隻Ａ股漲停。



＊保險股起飛，券商股泄氣＊



銀保監表示，正在積極研究提高保險公司權益類資產的監管比例事宜，總體方向是在審慎監

管的原則下，賦予保險公司更多投資自主權，有內媒報道指憧憬千億險資入市，保險股大漲，新

華保險（滬：６０１３３６）升２﹒８％，平保（滬：６０１３１８）升２﹒６％，中國人壽（

滬：６０１６２８）升１﹒５％。

券商股則普遍逆市插水，中信建投（滬：６０１０６６）瀉８﹒３％，華鑫股份

（滬：６００６２１）跌４﹒９％，華泰證券（滬：６０１６８８）跌１﹒９％，海通證券（滬

：６００８３７）挫１﹒５％，廣發證券（深：０００７７６）跌１﹒３％。中金公司通過整合

２３家上市券商５月數據，計算出總利潤合計３４億元人民幣，環比減少了３８％，相信主要是

受股市表現拖累導致，而滬綜指上月累挫５﹒８％。（ｅｙ）





表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３６１０﹒７４ ＋１﹒２９



上證綜合指數 ２８５２﹒１３ ＋０﹒８６ １６２４﹒９０

深證綜合指數 １４８３﹒２３ ＋１﹒３３ ２０４２﹒２３



上證Ｂ股指數 ２８１﹒３２ ＋０﹒４２ ０﹒７４

深證Ｂ股指數 ９１８﹒３８ ＋０﹒７８ ０﹒４１



上證１８０指數 ８０７３﹒０１ ＋１﹒１８

上證３８０指數 ４４０９﹒４４ ＋０﹒９０



深證成份指數 ８７１１﹒７９ ＋１﹒４８

中小創新指數 １７４３﹒３４ ＋１﹒４６

深圳創業板指數 １４３１﹒３４ ＋１﹒０８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

