《經濟通通訊社１０日專訊》市場消息指，人民銀行公開市場今日將進行３００億元（人民
幣．下同）７天期逆回購操作，今日有８００億元逆回購到期，即淨回籠５００億元，為連續第
四個交易日淨回籠，累計淨回籠３７００億元。（ｗｌ）
10/06/2019 09:19
【人行收水】消息稱人行今進行３００億逆回購，淨回籠５００億
《經濟通通訊社１０日專訊》市場消息指，人民銀行公開市場今日將進行３００億元（人民
幣．下同）７天期逆回購操作，今日有８００億元逆回購到期，即淨回籠５００億元，為連續第
四個交易日淨回籠，累計淨回籠３７００億元。（ｗｌ）
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