《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，今日進行的３００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％。
公開市場今日有８００億元逆回購到期，即今日淨回籠５００億元，為連續第四個交易日淨
回籠，累計淨回籠３７００億元。（ａｃ）
10/06/2019 09:56
【人行收水】人行３００億逆回購利率持平，淨回籠５００億
《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，今日進行的３００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％。
公開市場今日有８００億元逆回購到期，即今日淨回籠５００億元，為連續第四個交易日淨
回籠，累計淨回籠３７００億元。（ａｃ）
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