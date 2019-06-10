【華為風波】行業協會：若封殺華為中興，歐洲５Ｇ成本增近５千億

《經濟通通訊社１０日專訊》全球移動通信系統協會（ＧＳＭＡ）發表行業分析報告顯示，

禁止從中國供應商購買通信設備，將使歐洲５Ｇ網絡成本增加約５５０億歐元（折合約

４８８４﹒７２億港元），並將導致該技術的推出延遲１８個月左右。

華為及中興（００７６３）（深：００００６３）在歐盟的市場份額合計超過４０％，

ＧＳＭＡ對全面禁止華為的後果表示擔憂。（ｅｙ）

