《經濟通通訊社１０日專訊》官媒《環球時報》日前在官方推特發文稱，消息指華為正在加
緊測試新款操作系統，該操作系統在國內市場被命名為「鴻蒙ＯＳ」，在海外市場被命名為
「Ｏａｋ ＯＳ」，或將於８月份或９月份推出。（ｅｙ）
10/06/2019 09:03
【華為動向】環球時報：華為操作系統鴻蒙ＯＳ最快８月推出
《經濟通通訊社１０日專訊》官媒《環球時報》日前在官方推特發文稱，消息指華為正在加
緊測試新款操作系統，該操作系統在國內市場被命名為「鴻蒙ＯＳ」，在海外市場被命名為
「Ｏａｋ ＯＳ」，或將於８月份或９月份推出。（ｅｙ）
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