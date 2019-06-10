【華為動向】環球時報：華為操作系統鴻蒙ＯＳ最快８月推出

《經濟通通訊社１０日專訊》官媒《環球時報》日前在官方推特發文稱，消息指華為正在加

緊測試新款操作系統，該操作系統在國內市場被命名為「鴻蒙ＯＳ」，在海外市場被命名為

「Ｏａｋ ＯＳ」，或將於８月份或９月份推出。（ｅｙ）

