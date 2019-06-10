【華為風波】傳英特爾、高通限制員工與華為人員溝通技術問題

《經濟通通訊社１０日專訊》在美國下令封殺華為後，多個外企對華為的封鎖行為再度升級

。據外電援引知情人士稱，英特爾、高通兩大頂尖晶片公司已限制員工與華為就技術和技術標準

進行非正式溝通，兩公司對消息回應指，已向員工提供合規指示，但不予進一步置評。

報道又指，美國無線通訊技術公司ＩｎｔｅｒＤｉｇｉｔａｌ，以及南韓電訊商

ＬＧ Ｕｐｌｕｓ均實施了類似的禁令，ＬＧ Ｕｐｌｕｓ高管還對報道表示，除網絡設備安裝

或維護問題的會面外，公司自願避免與華為員工接觸。（ｅｙ）

