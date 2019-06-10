《經濟通通訊社１０日專訊》在美國下令封殺華為後，多個外企對華為的封鎖行為再度升級
。據外電援引知情人士稱，英特爾、高通兩大頂尖晶片公司已限制員工與華為就技術和技術標準
進行非正式溝通，兩公司對消息回應指，已向員工提供合規指示，但不予進一步置評。
報道又指，美國無線通訊技術公司ＩｎｔｅｒＤｉｇｉｔａｌ，以及南韓電訊商
ＬＧ Ｕｐｌｕｓ均實施了類似的禁令，ＬＧ Ｕｐｌｕｓ高管還對報道表示，除網絡設備安裝
或維護問題的會面外，公司自願避免與華為員工接觸。（ｅｙ）
10/06/2019 09:26
【華為風波】傳英特爾、高通限制員工與華為人員溝通技術問題
《經濟通通訊社１０日專訊》在美國下令封殺華為後，多個外企對華為的封鎖行為再度升級
。據外電援引知情人士稱，英特爾、高通兩大頂尖晶片公司已限制員工與華為就技術和技術標準
進行非正式溝通，兩公司對消息回應指，已向員工提供合規指示，但不予進一步置評。
報道又指，美國無線通訊技術公司ＩｎｔｅｒＤｉｇｉｔａｌ，以及南韓電訊商
ＬＧ Ｕｐｌｕｓ均實施了類似的禁令，ＬＧ Ｕｐｌｕｓ高管還對報道表示，除網絡設備安裝
或維護問題的會面外，公司自願避免與華為員工接觸。（ｅｙ）
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