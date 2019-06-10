《經濟通通訊社１０日專訊》據日本媒體報道，在日本茨城參加二十國集團貿易和數字經濟
部長會議的沙特阿拉伯通訊與信息技術部大臣施瓦哈表示，無意在沙特通信網內排除華為技術產
品，包括５Ｇ移動通信系統在內。
施瓦哈強調，沙特是開放的市場，任何國家的企業都將受到平等對待。華為的產品若符合沙
特相關規定和標准，沙特方面樂意與華為展開合作（ｃａ）
10/06/2019 16:29
【華為風波】沙特通訊部長：無意在沙特通信網內排除華為技術產品
《經濟通通訊社１０日專訊》據日本媒體報道，在日本茨城參加二十國集團貿易和數字經濟
部長會議的沙特阿拉伯通訊與信息技術部大臣施瓦哈表示，無意在沙特通信網內排除華為技術產
品，包括５Ｇ移動通信系統在內。
施瓦哈強調，沙特是開放的市場，任何國家的企業都將受到平等對待。華為的產品若符合沙
特相關規定和標准，沙特方面樂意與華為展開合作（ｃａ）
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