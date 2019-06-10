【接管包商】據報人行為部分中小銀行發行同業存單提供信用增進

《經濟通通訊社１０日專訊》根據中國貨幣網，人民銀行對錦州銀行（００４１６）等中小

銀行發行同業存單提供民營企業債券融資支持工具（簡稱ＣＲＭＷ）提供信用增進，以支持中小

銀行發行同業存單。據《２１世紀經濟報道》引述交易員指出，這是人行首次以ＣＲＭＷ支持銀

行發行同業存單。

錦州銀行今日發布的同業存單公告顯示，該行擬發行２０億元（人民幣．下同）６個月同業

存單，參考收益率３﹒２１％。

公告稱，存單由ＣＲＭＷ提供信用增進。支持工具是由人民銀行再貸款提供資金，由專業機

構進行市場化運作，通過出售信用風險緩釋工具等多種增信方式為民營企業等提供債券融資支持

的工具。中債信用增進投資股份有限公司為支持工具的受託代理機構。若在本期存單到期兌付日

，銀行未足額兌付本期存單，中債公司將代理支持工具於兌付日的次一交易日將應補足的兌付資

金劃付至上海清算所。

包商銀行接管事件發生後，內地商業銀行同業存單發行連續兩周一蹶不振。據外電匯總的全

國銀行間同業拆借中心數據，上周商業銀行同業存單發行規模為１３５１﹒３億元，未較四個月

低點明顯改善。銀保監周末稱，中小銀行風險完全可控，人行並表示將對中小銀行提供定向流動

性支持。（ｗｌ）

