【聚焦數據】５月美元計出口增１﹒１％優預期，進口跌８﹒５％

《經濟通通訊社１０日專訊》中國海關總署公布，以美元計，５月出口意外重回正數，增長

１﹒１％，遠好過市場預期的下跌３﹒８％；不過進口由升轉跌８﹒５％，差過市場預期的跌３

﹒８％。

按人民幣計價，中國５月出口同比增７﹒７％，進口同比跌２﹒５％。

５月貿易順差４１６﹒５億美元，好過預期的２００億美元，擴大７７﹒９％。

按人民幣計價，５月貿易順差大幅擴大８９﹒８％至２７９１﹒２億元。（ｃａ）

