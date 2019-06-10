《經濟通通訊社１０日專訊》中國海關總署公布，以美元計，５月出口意外重回正數，增長
１﹒１％，遠好過市場預期的下跌３﹒８％；不過進口由升轉跌８﹒５％，差過市場預期的跌３
﹒８％。
按人民幣計價，中國５月出口同比增７﹒７％，進口同比跌２﹒５％。
５月貿易順差４１６﹒５億美元，好過預期的２００億美元，擴大７７﹒９％。
按人民幣計價，５月貿易順差大幅擴大８９﹒８％至２７９１﹒２億元。（ｃａ）
10/06/2019 09:41
【聚焦數據】５月美元計出口增１﹒１％優預期，進口跌８﹒５％
《經濟通通訊社１０日專訊》中國海關總署公布，以美元計，５月出口意外重回正數，增長
１﹒１％，遠好過市場預期的下跌３﹒８％；不過進口由升轉跌８﹒５％，差過市場預期的跌３
﹒８％。
按人民幣計價，中國５月出口同比增７﹒７％，進口同比跌２﹒５％。
５月貿易順差４１６﹒５億美元，好過預期的２００億美元，擴大７７﹒９％。
按人民幣計價，５月貿易順差大幅擴大８９﹒８％至２７９１﹒２億元。（ｃａ）
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