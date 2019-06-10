【貿易開戰】首５月對美貿易順差擴大１１﹒９％，進口大降２５％

《經濟通通訊社１０日專訊》海關總署公布，首５月，中美貿易總值為１﹒４２萬億元，下

降９﹒６％，佔外貿總值的１１﹒７％。其中，對美國出口１﹒０９萬億元，下降３﹒２％；自

美國進口３３５２﹒７億元，下降２５﹒７％；對美貿易順差７５０６﹒２億元，擴大

１１﹒９％。（ｃａ）

