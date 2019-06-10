《經濟通通訊社１０日專訊》海關總署公布，首５月，原油、天然氣等商品進口量增加
，大豆進口量減少，大宗商品進口均價漲跌互現。
其中，進口原油２﹒０５億噸，增加７﹒７％，進口均價為每噸３２３２﹒１元（人民幣．
下同），上漲２﹒７％；天然氣３９４３萬噸，增加１３﹒４％，進口均價為每噸３０９６﹒６
元，上漲２３％。
鐵礦砂進口４２４００萬噸，減少５﹒２％；大豆３１７５萬噸，減少１２﹒２％，進口均
價為每噸２８１９﹒６元，上漲３﹒４％。（ｃａ）
10/06/2019 10:24
【聚焦數據】海關：首５月原油、天然氣進口量增加，大豆進口減少
《經濟通通訊社１０日專訊》海關總署公布，首５月，原油、天然氣等商品進口量增加
，大豆進口量減少，大宗商品進口均價漲跌互現。
其中，進口原油２﹒０５億噸，增加７﹒７％，進口均價為每噸３２３２﹒１元（人民幣．
下同），上漲２﹒７％；天然氣３９４３萬噸，增加１３﹒４％，進口均價為每噸３０９６﹒６
元，上漲２３％。
鐵礦砂進口４２４００萬噸，減少５﹒２％；大豆３１７５萬噸，減少１２﹒２％，進口均
價為每噸２８１９﹒６元，上漲３﹒４％。（ｃａ）
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