【聚焦數據】海關：首５月原油、天然氣進口量增加，大豆進口減少

《經濟通通訊社１０日專訊》海關總署公布，首５月，原油、天然氣等商品進口量增加

，大豆進口量減少，大宗商品進口均價漲跌互現。

其中，進口原油２﹒０５億噸，增加７﹒７％，進口均價為每噸３２３２﹒１元（人民幣．

下同），上漲２﹒７％；天然氣３９４３萬噸，增加１３﹒４％，進口均價為每噸３０９６﹒６

元，上漲２３％。

鐵礦砂進口４２４００萬噸，減少５﹒２％；大豆３１７５萬噸，減少１２﹒２％，進口均

價為每噸２８１９﹒６元，上漲３﹒４％。（ｃａ）

