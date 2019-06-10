【貿易開戰】中國海關：５月稀土出口３６４０噸，環比下降１６％

《經濟通通訊社１０日專訊》中美貿易戰升級，有分析指，稀土被視為中方反制美方的武器

。海關總署數據顯示，中國５月稀土出口３６４０噸，環比下降１６％。今年首５個月，稀土出

口１９２６５﹒８噸，同比下降７﹒２％。（ｃａ）

