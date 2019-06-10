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即市新聞

10/06/2019 13:37

【數據解讀】華泰宏觀：５月進口下滑大於出口，內需仍有下行風險

　　《經濟通通訊社１０日專訊》內地５月出口出乎意料止跌回升，以美元計價的出口按年升１
﹒１％，不過進口按年則倒跌８﹒５％，跌幅超出預期。
　　華泰宏觀李超團隊指出，進口數據的走弱在一定程度上反映出中國內需的下行風險，從數據
上看，中採ＰＭＩ數據５月為４９﹒４，重新回到榮枯線以下，也反映出經濟的下行壓力，提示
政策再次轉向的可能性。
　　華泰認為，４月底以來，國內的政策取向重新回到三大攻堅戰和去槓桿上來，逆周期調控政
策逐漸減弱或退出，「衰退式」順差的可能正在變大。（ｃａ）

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