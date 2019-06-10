【數據解讀】華泰宏觀：５月進口下滑大於出口，內需仍有下行風險

《經濟通通訊社１０日專訊》內地５月出口出乎意料止跌回升，以美元計價的出口按年升１

﹒１％，不過進口按年則倒跌８﹒５％，跌幅超出預期。

華泰宏觀李超團隊指出，進口數據的走弱在一定程度上反映出中國內需的下行風險，從數據

上看，中採ＰＭＩ數據５月為４９﹒４，重新回到榮枯線以下，也反映出經濟的下行壓力，提示

政策再次轉向的可能性。

華泰認為，４月底以來，國內的政策取向重新回到三大攻堅戰和去槓桿上來，逆周期調控政

策逐漸減弱或退出，「衰退式」順差的可能正在變大。（ｃａ）

