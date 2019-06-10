【ＦＯＣＵＳ】內地進口近三年最差，谷消費隱現力不從心

【ＦＯＣＵＳ】周一（１０日）揭盅的中國５月美元計出口，意外增１﹒１％，表現優於市

場預期的跌３﹒８％；不過，進口則由升轉跌，且跌幅達８﹒５％，錄２０１６年７月以來最差

表現。

進出口表現一弱一強，前者恐反映關稅戰加碼和國內經濟二次探底下的內需疲弱；後者則或

因貿易商搶在加稅「落閘」前出貨。就在周末，國家發改委發布推動消費品更新升級實施方案，

力谷新能源車、智能家電、５Ｇ手機消費。不過望真些，相較４月的徵求意見稿，正式方案刺激

力度顯著降溫，再顯政策工具兩難境地。



＊原材料需求續弱，顯增長放緩＊



經歷１１輪談判的中美貿易戰火５月５日隨侵侵的一條推文重燃，惟出口不跌反升。究其原

因，或與貿易商搶在加稅「落閘」前出貨有關。以「服裝及衣著附件」、「鞋類」兩大出口龍頭

商品為例，５月出口美元計金額就分別按月大增２６％及１５％。

鑒於較早公布的中國官方５月製造業ＰＭＩ中，新出口訂單指數大幅回落至４６﹒５％的收

縮區間，搶跑效應消退之後，５月出口增速會否現出原形倍受考驗。

至於進口，原油、銅、鐵礦石等大宗原材料增長齊大幅下滑，均指向內需疲弱和增長放緩。

其中，５月原油、銅、鐵礦石進口增長分別錄３％、－２４％、－１１％，４月則分別為

１０﹒８％、－８﹒４％、－２﹒６％。

無獨有偶，早前富國銀行發布，內地３月、４月柴油需求量分別下降１４％和１９％至十年

最低水平；由於柴油廣為貨車使用，該行就推論，此暗示消費者購買和商家銷售貨物不景。



＊財政緊，貨幣政策工具箱矚目＊



儘管官方近日多次強調中國「政策工具箱豐富」，但若仔細觀察國家發改委最新發布的《推

動重點消費品更新升級 暢通資源循環利用實施方案》，較４月坊間流傳的徵求意見版本淡化。

市場此前盛傳，新規將包括已實施汽車限購的地區今明年車牌增量指標數量須較去年增

５０％、１００％；改革汽車消費稅；特定家電給予不多於售價１３％或不逾８００元補貼等。

不過，實際方案並無提及上述三項，「取消無車家庭購車限制」亦僅局限於新能源車。

野村認為，對此可能的解釋之一是，首４月全國稅收收入已由去年全年增８﹒３％大幅降至

４﹒６％，令進一步減稅的空間收窄。解釋之二是，北京非常清楚，新一輪汽車購置減稅政策效

果，因汽車的耐用品特徵及普及率升強其有限。

面對全年減稅降費２萬億的硬仗，財政政策騰挪空間難掩捉襟見肘，央媽掌門易綱口中的

「我們在利率、存款準備金率上有充足的空間，我們有豐富的貨幣政策工具箱」、「不認為（人

民幣匯率）某一個具體數字會比另一個更加重要」愈見引人關注。

聯儲減息可期，央媽還會遠嗎？（經濟通通訊社 俞瑾）

