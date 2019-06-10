【華為動向】華為在多國獲５Ｇ合同，外交部：不點名字免有人扎心

《經濟通通訊社１０日專訊》外交部發言人耿爽１０日表示，截至６月６日，華為已在全球

３０個國家獲得了４６份５Ｇ商用合同，這其中就包括一段時間以來美方「苦口婆心」勸說的一

些盟友和一些歐洲國家。

至於這些國家的名字，耿爽則表示「不點了」，以免某些人聽了之後扎心。（ｃａ）

