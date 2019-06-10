《經濟通通訊社１０日專訊》外交部發言人耿爽１０日表示，截至６月６日，華為已在全球
３０個國家獲得了４６份５Ｇ商用合同，這其中就包括一段時間以來美方「苦口婆心」勸說的一
些盟友和一些歐洲國家。
至於這些國家的名字，耿爽則表示「不點了」，以免某些人聽了之後扎心。（ｃａ）
10/06/2019 17:48
【華為動向】華為在多國獲５Ｇ合同，外交部：不點名字免有人扎心
《經濟通通訊社１０日專訊》外交部發言人耿爽１０日表示，截至６月６日，華為已在全球
３０個國家獲得了４６份５Ｇ商用合同，這其中就包括一段時間以來美方「苦口婆心」勸說的一
些盟友和一些歐洲國家。
至於這些國家的名字，耿爽則表示「不點了」，以免某些人聽了之後扎心。（ｃａ）
|生財有道10/06/2019
【大灣區】佳兆業：目前美債還本付息壓力不大 境外借款佔38%
|生財有道10/06/2019
【大灣區】佳兆業料買地開支280億人幣 土地價值被嚴重低估
|FOCUS10/06/2019
【FOCUS】內地進口近三年最差 谷消費隱現力不從心
|生財有道10/06/2019
《開市Good Morning》曾永堅：港股250天線見阻力
|國際動態10/06/2019
約翰遜倡扣起分手費 迫歐盟再談判
|中國故事06/06/2019
【京城近觀】如何實現「水果自由」？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰