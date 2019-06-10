《匯市一周－徐惠芳》美非農數據奇差，美匯指數下挫

《匯市一周》聖靈降臨節，澳洲、瑞士及德國本周一（１０日）休市一天。展望周一，重要

數據公布包括：日本５月經濟觀察家前景指數、英國４月ＧＤＰ月率、英國４月製造業生產年率

、英國４月工業生產年率、英國４月商品貿易帳、加拿大５月新屋開工、加拿大４月營建許可月

率。本周公布美國通脹數據ＣＰｌ和零售銷售數據，或會為聯儲局議息會議的貨幣政策立場作預

視。



＊美元兌日圓１０８﹒４５水平整固＊



日本４月經常帳（季調後）為１６００１億日圓，預估為１４４０２億日圓；未季調為

１７０７４億日圓，預估為５１５１億日圓。日本第一季度實際ＧＤＰ季率終值為０﹒６％，年

率終值為２﹒２％，兩個數據均符合預期。日本５月銀行信貸年率（含信託）為２﹒６％，前值

２﹒４％；除信託為２﹒８％，前值２﹒５％。美元兌日圓在１０８﹒４５水平整固，上方阻力

１０８﹒９５、１０９﹒４５。

歐洲央行將主要再融資利率、邊際貸款利率、存款利率分別保持在０﹒００％、０﹒２５％

和－０﹒４０％不變。委員會預期，關鍵利率將維持在目前水平不變至少至２０２０年上半年。

第三輪長期再融資操作（ＴＬＴＲＯ）的利率為０﹒１％，可以低至比存款機制利率高０﹒１個

百分點的水平。歐元現時在１﹒１３１５水平整固，上方阻力１﹒１３６５、下方支持

１﹒１２６０。



＊儲局今年內減息機會９８﹒３％＊



美國上周首次申領失業救濟金人數為２１﹒８萬人，略高於預期，前值為２１﹒５萬美國貿

易帳為－５０８億美元，差於預期的－５０６億美元。

惠譽預期，今年內美聯儲將維持當前利率水平不變，該行對美國經濟保持增長很有信心；貿

易衝突帶來了不確定性，引發油價下跌對全球經濟造成了不利影響；預計投資將減少，但不認為

會令美國經濟陷入衰退。

國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）將２０１９年美國經濟增長率由２﹒３％上調至２﹒６％，認

為貿易爭端和個人財務狀況惡化，對美國經濟構成實質風險；美聯儲應該推遲進一步加息，直到

通脹有顯著的上升；美聯儲應考慮推出由公開市場委員會認可的季度經濟報告。

美匯指數一度大跌至３月２６日以來新低的９６﹒５８０５，美國５月季調後非農就業人口

只增加７﹒５萬，大幅不及預期，失業率持穩在３﹒６％，為近４９年以來最低水平，但薪資年

率降至３﹒１％，在通脹增長較差的背景下，數據進一步加強今年美聯儲減息兩次的預期。市場

預期，美聯儲今年內減息機會升至９８﹒３％，並且最少減息兩次。

《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

