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即市新聞

10/06/2019 10:51

《金石為開－黃威》減息預期急速升溫，黃金衝高短線超買

　　《金石為開》美元走弱是上周黃金上漲的最主要因素。美聯儲官員的鴿派講話令市場對今年
減息的預期獲得確認，美國５月非農就業增長大幅放緩更是令美元走勢雪上加霜，也進一步支持
減息預期。過去一周黃金延續強勢表現，全周大漲２﹒７％。不過上周美股反彈頗為強勁，周末
美墨達成協議緩衝了動盪局勢，金價可能面臨回吐風險。

＊美國非農數據下跌遜預期＊

　　上周美國公布的經濟數據延續疲軟態勢，５月ＩＳＭ製造業指數進一步下滑至５２﹒１，遜
於預期的５３。周五（７日）晚間的非農報告更是令市場大跌眼鏡。根據美國勞工部的數據，５
月美國非農就業人口僅增加７﹒５萬人，遠遜預期的１７﹒５萬人。期內薪資環比增長０﹒２％
，略低於預期的０﹒３％，持平於前值。除了５月之外，今年２月非農數據也出現了２萬人的極
端低值，年內平均月增長為１７﹒２萬人，顯著低於去年的２３萬人。

＊儲局七月減息機會逾八成＊

　　經濟數據的下滑除了直接對美元造成壓力之外，同時推升了市場減息預期。實際上最近半個
月周美聯儲官員的講話也已經提供了明顯暗示。繼聖路易斯聯儲主席布拉德稱利率可能出現向下
調整之後，美聯儲主席鮑威爾亦表示美聯儲會用適當舉措來支持本輪經濟擴張，且必須嚴肅對待
通脹不達標的風險，言下之意即對減息持開放態度。目前市場認為９月減息的概率升至９７％，
７月行動的概率也已經超過八成，且年內很大機會減息兩次。

＊黃金宜好倉，伺機建淡倉＊
　
　　美元指數上周連番受挫，累計下跌１﹒１％。失守５月低點後，美元年內的上升趨勢正式被
打破，成為黃金上漲的最主要因素。上周金價的運行極為強勢，幾乎一直緊貼保利加通道上軌。
惟經過一周的拉升後日線ＲＳＩ呈嚴重超買，周二（４日）收出「十字」之後，三個交易日金價
均收出較長的上影線，反映出回吐壓力加大。考慮到寬鬆預期下美股持續反彈走高，周六美國與
墨西哥宣布達成一致，避險情緒的消退將對金價造成壓力。建議投資者及時平倉獲利，ＲＳＩ回
落至７０之下可反手跟進做空。
　　本周重點關注美國５月通脹及零售銷售，並留意歐央行行長德拉吉的講話。
《六福金融分析師　黃威》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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