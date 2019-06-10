《陶冬天下－陶冬》就業驟跌惹降息期待，通脹不彰促寬鬆理念

《陶冬天下》美國市場的走勢，上周主導了全球風險資產的悲歡，動盪的態勢依舊，不過氣

氛有明顯的改善。上上周美債出現了四年來最大的資金流入，上周債市情緒依然高揚，股市接力

向上，走出去年１１月以來的最大單周升幅。幾個大故事：鮑威爾強調貿易形勢帶來了經濟不確

定性，聲言要保衛增長，暗示不久利率下調；美國５月份非農就業人數大大低過分析員的預測，

時薪增長放緩；美國在周末與墨西哥達成共識，押後啟動關稅壁壘措施；科技巨頭在制裁中國

５Ｇ公司上態度出現鬆動；歐洲央行披露ＴＬＴＲＯ寬鬆的細節，暗示政策會進一步放鬆；特蕾

莎梅辭去保守黨領袖一職，黨內的角逐白熾化。在這種形勢下，全球股市、債市走好，美元匯率

回落。沙特聲稱延長原油產能縮減，油價變化不大。黃金繼續起避險天堂功能，連漲七日企穩

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美國５月份就業僅僅增加了７５Ｋ，遠遠低過分析員的預測中位數１７５Ｋ，之前兩個月的

數字也被下方修正了７５Ｋ。時薪增長環比０﹒２％，遜於預期的０﹒３％。這組數位很不理想

，服務業就業情況全面惡化，製造業也出現了弱化。數據公佈之後，利率期貨市場顯示７月份聯

儲減息的概率飆升至８５％，美債大漲，兩年期國債利率急跌。非農數字非常波動，而且常常有

大幅修正，所以一個月的數字未必足以判斷方向。不過，美國企業投資情緒在惡化確是不爭的事

實，太平洋兩岸的糾紛對全球經濟前景帶來頗大的不確定性。目前需要做出的判斷是，美國究竟

會迅速跌入衰退還是溫和增長放緩。從來自美國的最新調查數據來看，受訪者對前景的判斷正在

出現插水式惡化，但是經濟數據的惡化幅度就比較溫和。有人認為民調類數據更具有前瞻性，因

此認定經濟衰退已經在地平線升起，另外一些人則認為，民調類數據受到情緒的影響較大，而貿

易糾紛的前景尚未明朗，對美國經濟的衝擊力度也不清楚，因此衰退暫時並非必然。筆者屬於後

者陣營，的確美國經濟在失速中，但是會否墜入衰退則仍受諸多不確定因素的影響，目前看來並

非必然。基於此，筆者認為聯儲即將開始的減息舉措屬於買保險性質，估計減息１－２次後停手

觀察的機會較大。估計６月例會上行動太倉促，不過公開市場委員會會後聲明的言辭會相當鴿派

，為７月份降息作準備。



歐洲央行去年年底才結束ＱＥ計劃，相信現在已經後悔了。通貨膨脹在５月份跌到１﹒２％

，遠遠低於政策目標２％，市場擔心通縮心理下消費和投資受到影響。在ＥＣＢ上周的會議上，

利率如預期未作調整，但是「下一個利率動作更可能向下而不是向上」的訊號被釋放了出來。歐

洲貨幣當局這次將精力主要放在流動性機制ＴＬＴＲＯ的新細節上，但是德拉吉再次堅定地宣布

不惜動用工具箱中的任何政策工具，務求帶起通脹預期。歐洲的經濟形勢比美中日都惡劣，但是

政策限制更多。首先，歐洲經濟的龍頭德國對出口依賴度極高，全球貿易陰霾密佈之時投資積極

性一定不高。其次，歐洲在經濟恢復增長的時候沒有對利率作回調，目前幾乎沒有減息的空間。

再者，德拉吉１０月離任，最有可能接任的德國行長對非常規刺激的熱衷程度不高，讓目前

ＥＣＢ不敢有大動作。德拉吉是嘴炮王，他不惜一切代價救經濟的言辭是夠了，可用的手段卻相

當有限，效果更有限。相對而言，不少國家在財政政策上應該有放鬆的空間，在結構改革上更不

能一拖再拖了。



本周數據焦點：中國的信貸融資數據和美國的核心ＣＰＩ數據。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

