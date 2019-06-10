《日入而息》貿發局降港出口預測，內地出口數據佳，林鄭避談下台

《今天重點》﹡林鄭月娥稱全球經濟下行港受累，需堅持開放包容發展方向；多人遊行證港

仍有自由，對示威後衝突表極遺憾；昨沒見中央機構及建制派，各政黨已再

聲明支持；採納政黨建議定期向立會匯報修例後的執行情況；林鄭未正面回

應會否下台，僅稱自己繼續努力工作

﹡貿發局調低今年香港出口增長預測至２％

﹡港交所（００３８８）不評論有關前高層疑違規審批上市申請報道；史美倫

不回應對前港交所高層涉嫌自製綠色通道的猜測

﹡陳淑莊判囚８個月，緩刑兩年；陳淑莊今早到庭聽取判刑，律師指陳現需每

周接受電療

﹡內地５月美元計出口增１﹒１％優預期，進口跌８﹒５％；首５月貿易順差

１３０４﹒７億美元，擴大３８﹒３％

﹡易綱暗示人幣或不「保７」，在岸人幣跌至逾半年低；政策工具箱豐富，有

能力應對各種不確定性



《即日市況》﹡內地出口數據佳，港股全日漲６１３點收２７５７８破十天廿天線



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒９％科技股助攻，外資錄近８０億流入



《美元匯價》﹡就業數據不利美元，英鎊１﹒２８可部署做空；歐元最新報１﹒１３０５

╱０９，日圓最新報１０８﹒６１╱６４



《公司業績》﹡榮智控股（０６０８０）年度盈轉虧近３４５１萬元，不派息

﹡國聯證券（０１４５６）６月由盈轉虧，淨虧損２３６５萬元人民幣

﹡晨訊科技（０２０００）首５個月收入跌６８％



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）不評論有關前高層疑違規審批上市申請報道；史美倫

稱提升上市公司董事局多樣性及女性董事比例有助企業管治；史美倫不回應

對前港交所高層涉嫌自製綠色通道的猜測

﹡平安好醫生（０１８３３）推出新產品「私人醫生」

﹡屈臣氏表示目前無上市時間表，亦無上市壓力；匯豐宣布與屈臣氏合作，推

出積分雙向兌換計劃

﹡渣打（０２８８８）上兩個交易日在倫交所共回購２６９萬股，涉１﹒８億

﹡環球通証（０８１９２）終止配股１億股協議，未獲聯交所批准上市

﹡港鐵公司（０００６６）恢復屯馬信號系統動態行車測試

﹡德信中國（０２０１９）５月合約銷售額３７億人民幣

﹡康健（０３８８６）向國壽分公司承租濟南市中國人壽大廈物業，月租２８

萬元人民幣

﹡Ｔｈｏｍａｓ Ｃｏｏｋ證實復星（００６５６）洽購其旅遊業務

﹡寶勝國際（０３８１３）５月綜合經營收益淨額按年升２５％

﹡裕元（００５５１）首５月經營收益淨額按年升６﹒１％

﹡友佳國際（０２３９８）首５月銷售額按年下跌１２％

﹡林繼陽辭任新威國際（０００５８）財務總監一職，今日生效

﹡萊爾斯丹（００７３８）首季總銷售按年跌２５％，同店銷售跌６﹒６％



《國企紅籌》﹡中車（０１７６６）與福伊特在華設合資公司，拓鐵路產品研發製造

﹡綠地（００３３７）首五個月合約銷售額按年升９０％至２１６億元人民幣

﹡石藥（０１０９３）一款心腦血管藥品獲藥監局頒發藥品註冊批件



《神州民企》﹡佳兆業（０１６３８）目前美債還本付息壓力不大，境外借款佔３８％；佳

兆業料買地開支２８０億元人民幣，土地價值被嚴重低估

﹡中教控股（００８３９）料收生今年底可提早達標

﹡旭輝（００８８４）上月銷售金額１６０億元人民幣，按年升２６％

﹡惠生工程（０２２３６）３０００萬元人民幣入股山西潞安化工

﹡龍湖（００９６０）５月合同銷售額升１４﹒７％

﹡丘鈦科技（０１４７８）５月攝像頭模組銷量按年升近７８％，指紋識別模

組跌８％

﹡保利置業（００１１９）首５月合約銷售額按年跌３０﹒６％

﹡



《中國要聞》﹡中國海關表示５月稀土出口３６４０噸，環比下降１６％

﹡首５月對美貿易順差擴大１１﹒９％，進口大降２５％

﹡５月末外儲回升，人幣即期低開４９點子，離岸走強

﹡易綱暗示人幣或不「保７」，在岸人幣跌至逾半年低；政策工具箱豐富，有

能力應對各種不確定性；易綱出席第十一屆中日韓央行行長會議

﹡５月美元計出口增１﹒１％優預期，進口跌８﹒５％

﹡首５月貿易順差１３０４﹒７億美元，擴大３８﹒３％

﹡海關表示首５月原油、天然氣進口量增加，大豆進口減少

﹡中泰簽金融科技合作協議，加強金融科技領域創新合作

﹡原新京報社長戴自更涉嫌嚴重違紀違法受查

﹡財政部劉昆稱中國將採取一系列重大改革開放舉措

﹡銀保監表示明天系風險收斂，十餘家金融機構股權轉讓；銀保監研究提高保

險公司證券投資比重；對已發布的對外開放措施加快配套制度建設

﹡內地倡嚴控新增鎢冶煉產能，贛州ＡＰＴ本月起停減產

﹡商務部表示權健因涉嫌傳銷，未完成直銷企業復核登記

﹡端午內地旅遊收入增８﹒６％，自然景區接待下滑明顯

﹡人行３００億逆回購利率持平，淨回籠５００億；首季末金融業機構總資產

按年增８％；據報人行為部分中小銀行發行同業存單提供信用增進；人行官

員表示多政策協調配合支持小微企業融資問題

﹡行業協會表示若封殺華為中興，歐洲５Ｇ成本增近５０００億

﹡努欽稱若談判有進展，特朗普或放寬對華為限制

﹡據報華為新機不再預裝ｆｂ、ＩＧ或ＷｈａｔｓＡｐｐ；華為在多國獲５Ｇ

合同，外交部表示不點名字免有人扎心

﹡環球時報表示華為操作系統鴻蒙ＯＳ最快８月推出

﹡外匯局表示多重因素推高避險情緒，５月外儲小幅上升

﹡上交所建議網下打新帳戶持有市值門檻不低於６０００萬元

﹡中證監表示安吉科技等３企業履行註冊程序，系統準備就緒；科創板主要制

度規則基本形成，具改革創新作用

﹡包商餘震下內地商銀同業存單發行連續兩周不振

﹡萬達體育在美國納斯達克申請上市

﹡沙特通訊部長表示無意在沙特通信網內排除華為技術產品

﹡外交部表示中美元首於Ｇ２０會晤消息將會及時發布；蓬佩奧再黑華為，外

交部表示造謠污蔑損害是美國公信力

﹡浙商證券損近２億元人民幣，中新科技大股東質押暴雷拒賠

﹡格力電器實名舉報競爭對手奧克斯產品質素不合格

﹡端午假期內地鐵路累計發送旅客按年增７﹒７％



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒５％，報１０５６６﹒４７點

﹡國民黨表示郭台銘韓國瑜朱立倫等５人競逐總統黨內初選



《其他消息》﹡林鄭月娥稱全球經濟下行港受累，需堅持開放包容發展方向；多人遊行證港

仍有自由，對示威後衝突表極遺憾；昨沒見中央機構及建制派，各政黨已再

聲明支持；採納政黨建議定期向立會匯報修例後的執行情況；林鄭未正面回

應會否下台，僅稱自己繼續努力工作

﹡貿發局調低今年香港出口增長預測至２％

﹡陳茂波稱香港為內地最大離岸綠債上市地

﹡陳淑莊判囚８個月，緩刑兩年；陳淑莊今早到庭聽取判刑，律師指陳現需每

周接受電療

﹡民主派批林鄭漠視民意，籲市民以自己方式向政府施壓

﹡民建聯強烈譴責有示威者使用暴力；強調有必要修例

﹡民陣及民主派議員去信特首辦，促林鄭撤回修訂及下台

﹡行會非官守成員：重申支持修例，對暴力行為表遺憾

﹡吳秋北指民陣公布有１０３萬人參與遊行是「作大數」

﹡社民連、工黨均批政府漠視民意，激起民憤

﹡民陣將於周三早上１０時在立法會外舉行集會

﹡張超雄邵家臻計劃發起社福界罷工以表反修例

﹡立法會主席就草案批出１５３項修正案可在二讀時提出

﹡梁君彥稱授權秘書處與警方商討，或邀警維示威區秩序；被問會否撤銷陳淑

莊議席，梁君彥稱視乎有無議員提出

﹡警方表示相信暴力行為有組織，誓必調查及追究；昨晚行動時僅用胡椒噴霧

及催淚水，沒催淚氣體；警方拒透露昨晚動員警力，強調有作風險評估

﹡傳媒採訪示威遭阻，警方表示公共關係科一直助記者採訪

﹡金管局表示網絡安全威脅銀行體系，呼籲市民留意帳戶交易；２０２０年到

期銀債第四次派息２﹒４３厘

﹡深股通額度全日用３１億元，外資陸股通連續５日淨流入；滬股通額度用近

５２億，陸股通流入７９億逾兩個月最多

﹡李兆基基金向浸會大學捐贈１億元，支持大學策略發展

﹡統計處表示首季地產業的業務收益按年升９﹒８％

﹡貿發局表示貿戰牽連主要供應鏈，惟對港科技產業影響微

（ｚｚ）

