《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６０６２．６８ 升 ７８．７４點╱０．３０％
標普５００ ２８８６．７３ 升 １３．３９點╱０．４７％
納斯達克 ７８２３．１７ 升 ８１．０７點╱１．０５％
倫敦富時１００ ７３７５．５４ 升 ４３．６０點╱０．５９％
法蘭克福ＤＡＸ １２０４５．３８ 升 ９２．２４點╱０．７７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３８２．５０ 升 １８．４５點╱０．３４％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０８．４１，歐元兌美元１．１３１８
11/06/2019 07:47
《日出而作》中國缺席Ｇ２０峰會將被加關稅，美股靠穩，金油同跌
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６０６２．６８ 升 ７８．７４點╱０．３０％
標普５００ ２８８６．７３ 升 １３．３９點╱０．４７％
納斯達克 ７８２３．１７ 升 ８１．０７點╱１．０５％
倫敦富時１００ ７３７５．５４ 升 ４３．６０點╱０．５９％
法蘭克福ＤＡＸ １２０４５．３８ 升 ９２．２４點╱０．７７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３８２．５０ 升 １８．４５點╱０．３４％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０８．４１，歐元兌美元１．１３１８
|生財有道10/06/2019
【大灣區】佳兆業：目前美債還本付息壓力不大 境外借款佔38%
|生財有道10/06/2019
【大灣區】佳兆業料買地開支280億人幣 土地價值被嚴重低估
|FOCUS10/06/2019
【FOCUS】內地進口近三年最差 谷消費隱現力不從心
|生財有道10/06/2019
《開市Good Morning》曾永堅：港股250天線見阻力
|國際動態10/06/2019
約翰遜倡扣起分手費 迫歐盟再談判
|中國故事06/06/2019
【京城近觀】如何實現「水果自由」？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰