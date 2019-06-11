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11/06/2019 07:47

《日出而作》中國缺席Ｇ２０峰會將被加關稅，美股靠穩，金油同跌

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６０６２．６８　升　　７８．７４點╱０．３０％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２８８６．７３　升　　１３．３９點╱０．４７％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７８２３．１７　升　　８１．０７點╱１．０５％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３７５．５４　升　　４３．６０點╱０．５９％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２０４５．３８　升　　９２．２４點╱０．７７％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５３８２．５０　升　　１８．４５點╱０．３４％　
　　
　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０８．４１，歐元兌美元１．１３１８

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