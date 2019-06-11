《經濟通通訊社１１日專訊》美元向好，傳歐央行對減息持開放態度拖低歐元走勢，美元周
一（１０日）上漲，此前美國與墨西哥達成協議，避免美國對墨西哥商品徵收關稅。美元指數上
漲０﹒２％至９６﹒７５８５。美元兌日圓升０﹒２％，收報１０８﹒４３日圓。
歐元下跌，因消息人士稱若歐元區經濟增長趨弱，歐洲央行對減息持開放態度。歐元跌
０﹒２％，報１﹒１３１２美元。（ｍｎ）
11/06/2019 07:50
《匯市走勢》美元向好，傳歐央行對減息持開放態度拖低歐元走勢
《經濟通通訊社１１日專訊》美元向好，傳歐央行對減息持開放態度拖低歐元走勢，美元周
一（１０日）上漲，此前美國與墨西哥達成協議，避免美國對墨西哥商品徵收關稅。美元指數上
漲０﹒２％至９６﹒７５８５。美元兌日圓升０﹒２％，收報１０８﹒４３日圓。
歐元下跌，因消息人士稱若歐元區經濟增長趨弱，歐洲央行對減息持開放態度。歐元跌
０﹒２％，報１﹒１３１２美元。（ｍｎ）
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