《匯市走勢》美元向好，傳歐央行對減息持開放態度拖低歐元走勢

《經濟通通訊社１１日專訊》美元向好，傳歐央行對減息持開放態度拖低歐元走勢，美元周

一（１０日）上漲，此前美國與墨西哥達成協議，避免美國對墨西哥商品徵收關稅。美元指數上

漲０﹒２％至９６﹒７５８５。美元兌日圓升０﹒２％，收報１０８﹒４３日圓。

歐元下跌，因消息人士稱若歐元區經濟增長趨弱，歐洲央行對減息持開放態度。歐元跌

０﹒２％，報１﹒１３１２美元。（ｍｎ）

