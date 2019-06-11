《選股情報》恆指可否再升６００？今日（１１日）不可以，但升多幾日，十幾卅日，未必
不可以。多幾日，便知習特有會否，亦知如有會，是否會而有成。無會，無成，點升呢？
多十幾卅日，便過了６月及７月的美儲局議息會，應起碼有一次減息，點都對市有Ｄ刺激。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
11/06/2019 09:10
《選股情報－石鏡泉》會否再升６００
《選股情報》恆指可否再升６００？今日（１１日）不可以，但升多幾日，十幾卅日，未必
不可以。多幾日，便知習特有會否，亦知如有會，是否會而有成。無會，無成，點升呢？
多十幾卅日，便過了６月及７月的美儲局議息會，應起碼有一次減息，點都對市有Ｄ刺激。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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