《選股情報－石鏡泉》會否再升６００

《選股情報》恆指可否再升６００？今日（１１日）不可以，但升多幾日，十幾卅日，未必

不可以。多幾日，便知習特有會否，亦知如有會，是否會而有成。無會，無成，點升呢？

多十幾卅日，便過了６月及７月的美儲局議息會，應起碼有一次減息，點都對市有Ｄ刺激。

《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

