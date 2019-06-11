【企業盈喜】安領國際（０８４１０）料全年度盈利增四成

《經濟通通訊社１１日專訊》安領國際（０８４１０）發盈喜，預期截至３月３１日止年度

，盈利及全面收入將較去年同期增長約４０％。該公司表示，增長主要歸因於網絡安全產品和服

務的市場需求增加，以及經營業績有所改善。

該公司將於下周一（１７日）公布全年度業績。（ｍｗ）

