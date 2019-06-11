本地地產股有追捧，港股午後升勢續現報２７７８５升２０６點

《經濟通通訊社１１日專訊》昨日市傳阿里巴巴將於數星期內呈上市申請，帶動今日重磅藍

籌港交所（００３８８）上漲，令恆指愈升愈有，暫時最高見２７８３４點揚２５５點，繼續企

穩２５０天線（約２７７４８點）之上。

現時，恆生指數報２７７８５，升２０６點或升０﹒７５％，主板成交５４４﹒３０億元；

半日收升２１０點，報２７７８９。國指報１０６２１，升０﹒９０％或升９４點。

上證綜指報２９０８，升５６點或升１﹒９８％，暫成交１６６８﹒３２億元人民幣。

個股方面，市場憧憬聯儲局減息在即，本地地產股午後受捧，其中，以新世界

（０００１７）升勢最明顯，揚近３％。另外，兩隻藍籌手機設備股今日亦見上漲，瑞聲

（０２０１８）暫表現最佳藍籌。



表列十大升幅藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

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瑞聲科技 （０２０１８） ４３﹒８０元 升３﹒０６％

港交所 （００３８８） ２６５﹒８０元 升３﹒０２％

舜宇光學 （０２３８２） ７４﹒２０元 升２﹒８４％

新世界發展（０００１７） １２﹒２８元 升２﹒６８％

中國平安 （０２３１８） ８８﹒９０元 升１﹒９５％



創科實業 （００６６９） ５４﹒００元 升１﹒６９％

中國人壽 （０２６２８） １８﹒５４元 升１﹒６４％

恆生銀行 （０００１１） ２０１﹒６０元 升１﹒４６％

碧桂園 （０２００７） １１﹒１４元 升１﹒４６％

恆基地產 （０００１２） ４１﹒８５元 升１﹒４５％

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（ｓｃ）

