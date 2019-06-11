聯想控股：分拆聯泓新材中小板上市獲深交所受理

《經濟通通訊社１１日專訊》聯想控股（０３３９６）公布其之間接非全資附屬公司聯泓新

材早前向中證監遞交批准在深交所中小板作建議首發Ａ股上市的申請，已於昨日收到受理通知。

聯想控股預期首次公開發行聯泓新材Ａ股股份不超過２﹒２億股，佔擴大已發行股份總數不

超過２０％。建議分拆完成後，聯想控股持有聯泓新材之股權預期將從６０﹒４４％減至不少於

４８﹒３５％，預期聯泓新材將繼續為其附屬公司。

聯泓新材從事先進高分子材料及特種化學品的研發、生產與銷售的高新技術企業。（ｓｃ）

