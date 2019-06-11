《經濟通通訊社１１日專訊》東方教育（００６６７）明日（１２日）掛牌，今日於輝立暗
盤交易系統，開市價１１﹒２２元，較招股價１１﹒２５元低出０﹒２７％，每手５００股，不
計手續費蝕１５元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，報１１﹒２５元，與招股價持平。（ｓｃ）
11/06/2019 16:16
【新股上市】東方教育暗盤開１１﹒２２元，低招股價不足１％
《經濟通通訊社１１日專訊》東方教育（００６６７）明日（１２日）掛牌，今日於輝立暗
盤交易系統，開市價１１﹒２２元，較招股價１１﹒２５元低出０﹒２７％，每手５００股，不
計手續費蝕１５元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，報１１﹒２５元，與招股價持平。（ｓｃ）
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