憧憬聯儲局減息，港股高開９８點報２７６７７點，國指升２３點

《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股錄得五連漲，市場憧憬美聯儲減息在即，今早亞洲股

市微升，其中日經升１２點，首爾指數漲２點。港股方面則繼續發力高開近百點，石藥

（０１０９３）、太古Ａ（０００１９）分別高開逾２﹒３％及１﹒７％。另外，吉利

（００１７５）公布５月汽車銷量按年跌近三成，股份今早低開近１％。恆生指數開報

２７６７７點，升９８點或升０﹒３６％，主板成交２６﹒３９億元。國企指數開報１０５４９

點，升２３點或０﹒２２％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒０８％，報６５﹒２元；港交所

（００３８８）升０﹒７％，報２５９﹒８元；騰訊（００７００）升０﹒１７％，報

３４３﹒６元；中移動（００９４１）跌０﹒３６％，報６９﹒８元；友邦保險（０１２９９）

升０﹒９２％，報７７元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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石藥集團（０１０９３） １２﹒００元 升２﹒３９％

太古Ａ （０００１９） １００﹒００元 升１﹒７８％

金沙中國（０１９２８） ３７﹒９０元 升１﹒６１％

萬洲國際（００２８８） ７﹒６８元 升１﹒５９％

恆生銀行（０００１１） ２０１﹒００元 升１﹒１６％

中信股份（００２６７） １０﹒７４元 升１﹒１３％

九倉置業（０１９９７） ５５﹒８５元 升１﹒０９％

瑞聲科技（０２０１８） ４２﹒９５元 升１﹒０６％

友邦保險（０１２９９） ７７﹒００元 升０﹒９２％

長實集團（０１１１３） ６０﹒５０元 升０﹒９２％

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（ｕｌ）

