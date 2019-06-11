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即市新聞

11/06/2019 09:22

憧憬聯儲局減息，港股高開９８點報２７６７７點，國指升２３點

　　《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股錄得五連漲，市場憧憬美聯儲減息在即，今早亞洲股
市微升，其中日經升１２點，首爾指數漲２點。港股方面則繼續發力高開近百點，石藥
（０１０９３）、太古Ａ（０００１９）分別高開逾２﹒３％及１﹒７％。另外，吉利
（００１７５）公布５月汽車銷量按年跌近三成，股份今早低開近１％。恆生指數開報
２７６７７點，升９８點或升０﹒３６％，主板成交２６﹒３９億元。國企指數開報１０５４９
點，升２３點或０﹒２２％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒０８％，報６５﹒２元；港交所
（００３８８）升０﹒７％，報２５９﹒８元；騰訊（００７００）升０﹒１７％，報
３４３﹒６元；中移動（００９４１）跌０﹒３６％，報６９﹒８元；友邦保險（０１２９９）
升０﹒９２％，報７７元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　石藥集團（０１０９３）　　１２﹒００元　　　升２﹒３９％
　　太古Ａ　（０００１９）　１００﹒００元　　　升１﹒７８％
　　金沙中國（０１９２８）　　３７﹒９０元　　　升１﹒６１％
　　萬洲國際（００２８８）　　　７﹒６８元　　　升１﹒５９％
　　恆生銀行（０００１１）　２０１﹒００元　　　升１﹒１６％
　　中信股份（００２６７）　　１０﹒７４元　　　升１﹒１３％
　　九倉置業（０１９９７）　　５５﹒８５元　　　升１﹒０９％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４２﹒９５元　　　升１﹒０６％
　　友邦保險（０１２９９）　　７７﹒００元　　　升０﹒９２％
　　長實集團（０１１１３）　　６０﹒５０元　　　升０﹒９２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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