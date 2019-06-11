《盤後部署》港股技術走勢向好，短期料上試２８０００心理關口

《經濟通通訊社１１日專訊》美國取消對墨西哥徵稅，美股隔晚（１０日）續漲，港股今早

跟隨外圍向好，高開９８點報２７６７７點，雖然及後曾倒跌不足１點，不過有傳阿里巴巴將呈

上市申請，消息帶動港交所（００３８８）走高，加上Ａ股同樣造好，港股迅速回升，並收復

２５０天線（約２７１７１），最高見２７８５７點漲２７９點，最終收報２７７８９點，升

２１０點或０﹒７６％，主板成交９１６﹒０２億元減少近０﹒４％。國企指數報１０６２０點

，升９３點或０﹒８９％。

上證指數報收報２９２５點，升７３點或２﹒５８％，重上二千九關口。深證成指收

９０３７點，升３２５點或３﹒７４％，亦重上九千關。兩市全日成交額５６５５億元人幣。



＊高盛指美國今年不減息，中美貿談或再提人民幣＊



雖然近日美股和港股都因為聯儲局減息的預期增強而走高，但高盛最新報告「唱反調」，指

出聯儲局今年很可能維持利率不變，與市場普遍預期今年內會至少減息一次不同。撰寫報告的哈

丘斯（Ｊａｎ Ｈａｔｚｉｕｓ）認為，聯儲局主席鮑威爾上周承諾採取「適當」行動並不是暗

示減息，而是表明對中美貿易緊張局勢升級並非置若罔聞。報告又指，美國向額外３０００億美

元中國貨徵稅機會升至六成，故此相信目前中美貿易戰的形勢依然非常不明朗。

另一個影響減息決定的因素必然是二十國集團（Ｇ２０）會議，早前美國財政部長努欽與中

國人民銀行行長易綱會面，努欽事後表示美國願意繼續與中國再談判，不過美國總統特朗普最新

再批評中國故意令人民幣貶值，更指斥聯儲局的政策加劇人民幣在貿易上的優勢。人民幣問題，

相信仍然而中美貿談的焦點之一。

不過，人行今日公布，將於６月下旬在港發行人民幣央行票據，雖然用上「為香港人民幣債

券殖利率（孳息）曲線能夠更完整」的名義，但離岸人民幣今日就一度大漲逾２００點子，升破

６﹒９３關卡，為近期的跌勢提供反彈動力，相信人民幣短期的走勢會持續影響Ａ股，繼而影響

港股。



＊港股倘企定牛熊分界線，仍有力再試高位＊



港股今日保持升勢，更收復２５０天線，即牛熊分界線，而明日將會非常關鍵，如果企穩該

並再走高，相信短期升勢將會持續；相反如果轉跌，即該關口阻力較大，港股未來或會出現「雙

底」形態。

不過，以技術指標而言，恆指ＭＡＣＤ的快線已於上日由下而上穿過慢線，加上ＤＩＦ回復

正數水平，反映港股短期內會轉強。而ＳＴＣ上周未已出現買入信號，同時由３０以下的超賣區

反彈上升，反映是次回升才剛剛開始，相信仍有空間作技術性反彈。港股目前依然與百天線（約

２８４５０）有一段距離，但相信２８０００點依然是投資者們的心理關口，亦為短期的上試目

標。（ａｌ）

